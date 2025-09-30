Дамян Иванов е златен медалист от Международната олимпиада по химия, която се проведе в Дубай, Обединени арабски емирства. Той бе отличен министър-председателя Росен Желязков на церемония в Министерския съвет.

Грабва отличието още на първото си участие в престижния форум. Дамян е ученик в Х клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, в която се обучава от V клас.

Интересът му към химията започва още от VII клас. „Учителката ми по химия Ани Божикова разпали интереса ми към науката още докато ни преподаваше в час. Започнах да ходя в нейната школа, а след това участвах и на националната олимпиада по химия. Така малко по малко интересът ми ставаше по-голям“, казва младият талант. Допълва, че Божикова и до днес му преподава по химия и има роля за израстването му през годините.

Първата изява на състезателен форум е още в VII клас – на националната олимпиада по химия.

Споделя, че тя няма нищо общо с първото му участие на международен форум. „На националното състезание все още нямах никакви очаквания. Отидох, защото ми е интересно – споделя златният медалист. – На Международната олимпиада по химия беше съвсем различно. Исках да се представя добре заради себе си. В същото време вълнението е огромно, тъй като на престижния форум участват над 360 състезатели и всички са много добри. Имаш хъс да се представиш възможно най-добре и да вземеш максимално добра позиция в класирането.“

По думите му подготовката за международните олимпиади е дълъг и сложен процес,

който преминава през много етапи. „Най-основна е самоподготовката, която е почти целогодишна. Непосредствено преди олимпиади Софийският университет организира допълнителна подготовка, която се води от ръководителите на националните отбори“, казва олимпиецът.

Химията е сред профилиращите му предмети и затова има и допълнителна подготовка, като част от обучението. Отделно в СМГ има школи по химия за ученици с изявен интерес към предмета, в рамките на които се преподава на по-високо ниво и те получават добра подготовка.

Част от съотборниците му имат участия и на други олимпиади преди форума в Дубай. Опитът им оказва влияние за доброто настроение в българския тим и отличното му представяне. „Те много ми помогнаха със създаването на позитивна атмосфера в отбора. Ние сме десет дни заедно на олимпиадата и ако тази атмосфера липсва, напрежението ще е още по-голямо и със сигурност резултатите няма да са такива“, обяснява Дамян.

Участието на тима не минава и без забавни истории.

Ученикът признава, че организацията не е била перфектна. В началото, когато ги събират за различни мероприятия – например за откриването, се е налагало да чакат по 2 часа прави. „В даден момент взехме отборното решение да започнем да закъсняваме с по час – час и половина и така намалихме чакането“, разказва той с усмивка за преживяванията на отбора в Дубай.

Международната олимпиада по химия протича в два етапа – теоретичен и експериментален, които са с продължителност от по пет часа. „Теорията беше значително по-лесна за мен, тъй като съм решавал доста задачи. Докато експериментът беше много по-труден, тъй като е много нестандартен и няма как да се подготвиш напълно“, обяснява златният медалист.

Пред Дамян остават още две години, преди да кандидатства в университет, но е категоричен, че иска да следва химия.

И тепърва ще решава къде. „Засега плановете ми са да прекарам ученическите си години максимално добре. Ще продължа да се занимавам с химия и да ставам все по-добър, защото това ми доставя удоволствие“, заявява талантът.

Споделя още, че най-интересна му е органичната химия. „Тя е необятна област и в нея може да научиш много неща и винаги ще има много, които не знаеш. Освен това е приложна. Интересното в химията е, че тя може да обясни всичко около нас, и то по хубав и елегантен начин“, обяснява ученикът.

Допълва, че се е случвало да обяснява определени явления, които карат хората да се запитат „Защо се получава така?“. Дава и пример – родители му го разпитват за приготвянето на каква храна са подходящи уредите, които имат, в зависимост от техния материал и свойства. „Различните материали имат много интересни свойства и те трябва се използват за различни неща“, казва младият химик.

В заключение подчертава, че родителите му не се занимават с химия, но винаги са го подкрепяли и са му помагали, когато е търсил помощ от тях.