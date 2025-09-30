Дилян Марков е професионален фотограф, наложил нови стандарти в корпоративната и PR фотография. Специализирал се е в заснемането както на портрети на бизнес лидери и популярни личности, така и на модни и рекламни проекти.

Завършва „Художествена и приложна фотография“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работи за известни марки като Seven Seconds, Desizo Monni, Unicef, Vivacom, Avon и M-tel.

Снимал е и за списания като „За мен“, ELLE, EVA, BEAUTY, FHM, Madame Figaro, Harpar’s Bazar, Playboy, Cosmopolitan, Forbes, „Максимум“, „9 месеца“ и други. Трикратен носител на престижната награда за модна фотография „Златна игла“ на Академията за мода. Има отличия и от Panten Beauty Awards, „Реклама Експо“ и други. Печели световния конкурс за фотография на френското списание Photo.

Внук е на един от най-значимите художници и скулптори – Марко Марков.

– Г-н Марков, Вие снимате известни личности, реклами, списания… Но ако трябваше да снимате само едно нещо цял живот, какво би било то?

– Портрети! И то не на популярни личности.

– Казват, че снимката „никога не лъже“, а други – че може да излъже най-добре. Вие кое мнение споделяте?

– Истинската фотография е уловен миг, който е уникален сам по себе си! Той отразява това, което фотографът е видял и уловил.

– В ерата на смартфоните всеки си мисли, че е фотограф. Това убива ли професията, или я прави още по-интересна?

– Всеки може да създава изображения с телефон или фотоапарат, но за да се наречеш професионален фотограф, е необходимо повече от техническо средство в ръката ти. Трябват също умения, естетика и поглед.

– Кое е най-важното, което искате студентите Ви да запомнят от Вашите уроци – техника, поглед или отношение към света?

– Всички започват с овладяване на техниката, но разликите идват после, с отношението към света и индивидуалния поглед.

– Кога една снимка става изкуство – когато е перфектна или когато е истинска?

– Когато докосва сърцето на зрителя.

– Кои са трите най-големи грешки, които младите фотографи правят в началото на своя път към фотографията, и има ли начин да ги избегнат?

– Липсата на търпение и бързането всичко да стане „веднага“.

– Какво ще посъветвате участниците в Националния фотоконкурс „В моето училище е най-хубаво“?

– Да не престават да снимат, всичко което им прави впечатление, и резултатите ще дойдат!

– Ако днес започвахте отначало, бихте ли отново избрали фотографията. И ако отговорът е да, защо?

– Избирам да правя фотография, каквато обичам и мога да правя! Правил съм го досега и ще продължавам да го правя, докато мога, защото намирам смисъл в това и ме кара да се чувствам жив.