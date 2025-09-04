Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи лично новия началник на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова. Пред целия екип на най-голямото управление на образованието в страната министърът подчерта важността на институцията и значението ѝ за провеждането на политиките в полза на учениците, училищата и учителите и за тяхното развитие, съобщават от РУО – София-град.

Министър Вълчев изтъкна и отговорността и особената роля на регионалното управление в столицата

като звеното, отговарящо за почти една четвърт от училищната образователна система в страната, и постави особен акцент върху оказването на методическа подкрепа и стриктното спазване на нормативната уредба.

Той представи новия ръководител – д-р Лилова, като лидер с доказани управленски, административни и лидерски качества, който се е утвърдил в развитието на своя кариерен път.

Просветният министър изрази и силните си благодарности към д-р Ваня Кастрева, която в продължение на 17 години оглавява РУО – София-град, за постигнатите от нея множество успехи от столичната образователна система и изрази надеждата за продължаване на този възход.

Новият ръководител на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова определи като свой приоритет продължаването на успешните традиции на институцията и реализирането на образователните политики на МОН чрез стриктното им прилагане. Тя заяви като своя цел също така настоящия девиз на звеното „Заедно можем повече“ да се надгради в бъдеще до „Заедно постигаме повече“, както и засилване на дигитализацията в работата на институциите на столичната училищна система.

Д-р Лилова отправи специални благодарности и към д-р Ваня Кастрева

както за изключително успешната ѝ дейност в период от почти две десетилетия начело на институцията, така и за личния ѝ пример и подкрепа.

Д-р Ваня Кастрева, от своя страна, отправи благодарности към министър Вълчев, като подчерта значимостта на провежданите под негово ръководство политики за развитието на образованието у нас и по-конкретно в областта на училищното образование. Тя определи министъра като човек, който в момента пише история.

С посланието да продължи да пише историята на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева връчи на новия началник д-р Лилова символично бронзово перо, както и ключовете и печата на институцията. Д-р Кастрева отправи пожелание за успехи и като предаде малък училищен звънец на новия ръководител и добави, че звукът на този звънец се задава от МОН и се предава към регионалните управления на образованието в страната.

В заключение министър Вълчев, заместник-министър д-р Емилия Лазарова, д-р Лилова и д-р Кастрева проведоха дискусия с експертите от Регионалното управление по актуални теми, като се подчерта особеното значение за подготовката на започването на новата учебна година, както и за наставническата и методическата подкрепа за назначените нови 30 столични училищни директори.

Екипът на РУО – София-град, ще събере на 10 септември училищните ръководители на традиционното съвещание с директорите във връзка с анализа на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата. То ще се проведе в 65-а аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, става ясно от съобщение на страницата на столичното РУО.