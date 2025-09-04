Пет медала – два сребърни и три бронзови, спечелиха българските ученици от IX eвропейска младежка олимпиада по информатика (eJOI), която се проведе от 29 август до 4 септември в Шумен, съобщи Пресцентърът на МОН. Тази година България посрещна близо 100 участници от 24 държави.

В най-престижното световно състезание по информатика за ученици в Европа

до 15,5 години страната ни беше представена от два национални отбора. От първия сребърните отличия спечелиха Кирил Зулямски (Софийска математическа гимназия) и Мартин Чавдаров (СМГ). С бронзови отличия завършиха Боян Бояджиев (СМГ) и Даниел Тодоров (Първа частна математическа гимназия, София). Техни ръководителите са Петър Петров и Ясмин Ердим.

От втория национален отбор Никола Манолов (VIII клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково) също спечели бронзов медал. Част от тима бяха още Дамян Свободников (VII клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), Мартин Висулчев (VIII клас, СМГ) и Алексей Карташев (VII клас, СМГ) с ръководители доц. д-р Пламенка Христова и Димитър Добрев.

Домакините от Шумен бяха представени от седмокласникът Борис Бобев и осмокласниците Симона Иванова, Богдан Върбанов и Дамян Бояджиев от ППМГ „Нанчо Попович“. Ръководители на отбора са Цветелина Петрова и Явор Василев.

Европейската младежка олимпиада по информатика е

трамплин за развитието на елита на ИТ индустрията

и следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика. Състезанието е индивидуално, като всеки отбор включва четирима ученици и двама ръководители.

В Шумен участниците имаха два състезателни дни, но и богата културна и социална програма с много емоции и приключения.

Олимпиадата е основана от България през 2017 г.

Организатори на тазгодишното издание са Министерството на образованието и науката, Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“ и община Шумен в партньорство със Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа А&Б, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.