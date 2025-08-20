Нови началници на Регионалните управления на образованието в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас бяха избрани след проведени конкурси в МОН, съобщи Пресцентърът на Министерството.

Началник на РУО – София-град, става д-р Елеонора Лиловa, досегашен директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ в столицата. В периода от 2018 до 2022 г. тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето. Преди това д-р Лилова отново заема директорския пост във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, както и в 52. ОУ „Цанко Церковски“. Преди да стане директор Елеонора Лилова е учител в няколко училища в София.

Юлиана Серафимова е новият началник на РУО-Перник. От 2015 г. досега тя е началник на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в Община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител и възпитател.

За началник на Регионално управление на образованието във Велико Търново е избрана Здравка Минчева, която от 2007 г. работи в него като старши експерт по математика. Преди това е била помощник-директор в Хуманитарната гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. Работила е и като учител по математика и информатика.

Валентина Камалиева е избрана за началник на РУО-Бургас. Досега тя заемаше длъжността като временно изпълняващ. Преди това е била старши експерт по организация на средното образование и по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-Бургас. Работила е и като учител по история и цивилизация.

Както „Аз-буки“ съобщи конкурсите бяха обявени в края на юли.

До изпита в МОН на 19 август за поста в София бяха допуснати петима кандидати – Клара Арабаджиева – директор на 19. СУ „Елин Пелин“, д-р Елеонора Лилова – директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ и бивш председател на Държавната агенция за закрила на детето, Вера Влахова – старши експерт по чужд език и майчин език в РУО – София-град, Вяра Богатева, директор на 109. ДГ „Зорница“, и Филип Филипов.

От решенията на конкурсните комисии, публикувани на интернет на останалите три регионални управления на образованието, стана ясно, че в Бургас има само един желаещ за поста – временно изпълняващият директор Валентина Камалиева.

В Перник конкурсната комисия допусна до изпита Юлиана Серафимова – началник отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в Община Перник.

Във Велико Търново допуснатите до теста бяха Розета Заркова, Виолета Йосифова, Здравка Минчева и Филип Филипов.

Д-л Елеонора Лилова ще замени на поста д-р Ваня Кастрева, която бе начело на столичното регионално управление от 2006 г., като в периода от 2014 до 2016 г. два пъти бе зам.-министър на образованието и науката. Преди това д-р Ваня Кастрева също е била директор на столичното 2. СУ.

Във Велико Търново и в Перник спечелилите конкурса поемат постовете на дългогодишните началници на двете РУО инж. Розалия Личева и Ваня Коконова. Постът в Бургас бе овакантен през май тази година, когато след три години на поста Петя Петрова обяви, че напуска, за да се присъедини към екипа на новосъздадения Институт по образованието към МОН.