Децата от Арт резиденция „Старото училище“ в село Горна Липница, област Велико Търново, се връщат в отминали времена при посещението си в Историческия музей в Павликени. Неговата програма „Лято в музея“ предлага ателиета по рисуване, образователни беседи и практически занимания.
