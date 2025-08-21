Редакционните колегии на научните списания на издателство „Аз-буки“ вече използват платформата ScholarOne. Новата система предоставя централизирана платформа за автори, редактори, рецензенти и издател.

Сред основните предимства на новата платформа е по-бърза обработка на подадените ръкописи,

проследяване на процеса от подаването до издаването на статиите в реално време и възможностите за откриването от страна на редакторите на научните изследвания за нелоялни практики.

Въвеждането на ScholarOne оптимизира процеса на публикуване

чрез автоматизирани процеси, но и подкрепя прозрачността при взимане на решения от страна на редакционните колегии за публикуване на ръкописите. Подаването на научните изследвания се извършва от авторите изцяло онлайн, без да е необходимо да се инсталира допълнителен софтуер, което опростява процеса и намалява забавянията.

В световен мащаб годишно над 9000 научни списания по света използват ScholarOne

за обработването на 3 милиона ръкописа. Ефективната система за управление на ръкописите е от решаващо значение за академичните списания и издателите, които се стремят да поддържат строги редакционни стандарти и да отговорят на очакванията на авторите. Автоматизирането на процесите от подаването на ръкописите ще позволи на редакционните екипи на списанията да се съсредоточат върху подобряването на качеството на съдържанието и преживяването на авторите.