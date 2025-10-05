В навечерието на 5 октомври – Международния ден на учителя, РУО – София-област, посрещна с тържествена церемония младите учители, постъпили за първи път в образователните институции в региона. Събитието се проведе в спортна зала „Янко Янков“ в Елин Пелин.

72 млади педагогически специалисти от 55 училища и 11 детски градини от 16 общини в Софийска област, и 6 ресурсни учители от РЦПППО – София-област, бяха топло приветствани от заместник-министъа на образованието и науката д-р Емилия Лазарова. Те получиха лично поздравителен адрес и почетен плакет за „добре дошли“ в голямото образователна семейство на Софийска област от д-р Лазарова, началника на РУО – София-област, Росица Иванова и заместник-кмета на община Елин Пелин.

„Вие сте избрали да бъдете учители, защото обичате тази работа и искате да работите с деца. Бъдете здрави, въоръжете се с търпение, споделяне и ефективна комуникация. Бъдете професионално отговорни, имайте чуваемост към съветите на по-опитните колеги, защото те са преживели много и имат опит, който могат да споделят. Човек се учи цял живот. Учете се взаимно. Ценете се взаимно и работете“, обърна се с приветствие към присъстващите д-р Лазарова.

Тя пожела на младите учители успехи и оптимизъм, позитивно настроение и добри резултати на децата, както и добри партньорства, защото от тях зависят и постиженията.

С приветствия и пожелания за смелост по пътя, който са избрали, творческо вдъхновение и реализиране на професионалните им стремежи, към младите учители се обърнаха и Росица Иванова, началник на РУО – София-област, и Рени Николова, зам.-кмет на Общена Елин Пелин, която е домакин на церемонията за втора поредна година.

„Днес не просто посрещаме Вас, уважаеми млади колеги, в нашето голямо образователно семейство, нии Ви подаваме ръка и Ви пожелаваме смелост по пътя, който сте избрали. Път, изпълнен с предизвикателства, но и с най-голямата награда – възможността да променяш човешки съдби“, обърна се към млади учители Росица Иванова.

Тя отбеляза още, че те са призвани да служат на знанието, на децата и учениците, да носят светлина и надежда.

„Бъдете горди с избора си на професия и устоявайте в нея. Желая удовлетворение от излора Ви, защото това е най-духовната, най-социалната и най-достойната професия. Това е професията на благородните, които винаги първо дават преди да получат“, заяви още Росица Иванова.

Началникът на РУО – София-област, пожела на младите учители сили, увереност и вяра, че всяко усилие има смисъл.

„Нека трудът Ви бъде възнаграден с уважението на учениците, с признателността на родителите и с удовлетворението от постигнатото. Добре дошли и нека началото на Вашия професионален път бъде вдъхновено и благословено!“, каза тя.

Специален поздрав към младите педагози под формата на вълнуваща постановка представиха талантливи малки актьори от НУ „Христо Ботев“ и техните учители.

На официалното посрещане на младите учители присъстваха директори на училища от областта, експерти от екипа на РУО – София-област, служители от общинска администрация Елин Пелин.