Българската сноубордистка Малена Замфирова триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски“ за най-добрия млад спортист на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Тя бе сред петте номинирани за отличието, като спечели след гласуване на представителите на всички национални олимпийски комитети на Стария континент по време на 45-ия семинар на ЕОК в Малта.

Наградата отличава най-талантливите млади спортисти в Европа на възраст 14-18 години, които въплъщават високи постижения и Олимпийските ценности както на игрището, така и извън него.

Часове преди гласуването.

16-годишната Малена направи силна реч пред делегатите, с която защити оставането на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма.

Тя участва в 45-ия Семинар на ЕОК като един от петимата финалисти, като речта й предизвика аплодисментите на цялата зала, а българката получи специалните поздравления на председателя на ЕОК Спирос Капралос и на еврокомисаря Глен Микалеф.

Първото място на Малена Замфирова й донесе и чек от 15 000 евро, която тя ще инвестира в своята подготовка.

През изминалия сезон Малена Замфирова спечели заедно със своя по-голям брат Тервел златен медал в отборното състезание по паралелен гигантски слалом на световното първенство по сноуборд за младежи и девойки в Закопане, Полша, както и сребърни отличия в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на шампионата. Освен това тя спечели и второ място на Световната купа в Криница, Полша, отстранявайки по пътя си именити шампионки.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа. Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер български спортист ще е на сцената с най-голямата награда“, коментира председателят на БОК Весела Лечева.

Наградата на Европейските олимпийски комитети „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист е в памет на Пьотър Нуровски, президентът на Полския олимпийски комитет, който загива през 2010 г. при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия, отнела живота и на президента на Полша. Нуровски беше и член на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК).

От 2016 г. се връчват две награди годишно – за летни и за зимни спортове. Победителят получава трофея и стипендия за подготовка. Останалите спортисти от второ до пето място ще си тръгнат също с плакети и парична премия.