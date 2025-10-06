На 11 октомври от 11 часа в Детския отдел на Столичната библиотека Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ ще представи детската книга „Вълшебните обувки на Кая“. Автори са Диляна Кочева, която е редактор във в. „Аз-буки“, и илюстраторката Ина Кьорова.

Новото издание на „Аз-буки“ е първата детска книга на български език за деца с еквиноварус –

вроден или придобит дефект на едното или двете стъпала. Подобни книги за деца с еквиноварус има на английски език, но досега не и на български. И макар да е известно, че това е най-честата вродена малформация на стъпалото при новородени – среща се при 1 на всеки 1000 деца, у нас няма точна статистика за броя на децата с това заболяване.

Открито навреме, то напълно е лечимо. Необходима е операция за удължаване на ахилесовото сухожилие, като след това децата трябва да носят специални шини през нощта, за да не се стигне до рецидив.

Книгата „Вълшебните обувки на Кая“ е вдъхновена от личната история на Диляна –

майката на Кая, която е с еквиноварус. Национално издателство „Аз-буки“ реши да застане зад тази кауза, защото целият екип истински вярва, че на социално значимите теми трябва да се дава гласност.

Премиерата на книгата е с вход свободен, а организаторите са приготвили много изненади за малки и големи.