Името на светите братя Кирил и Методий носят 267 училища в България. Това показва справка за „Аз-буки“ на Националния музей на образованието в Габрово.

Според предоставените данни най-старото училище сред тях е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Първомай, основано през далечната 1836 г. Сред най-ранните са и училищата в сливенското село Кипилово от 1840 г., в село Раждавица от 1843 г. и в Кюстендил от 1844 г. Сред най-старите училища с името на Светите братя са още тези в село Добролево от 1848 г., Оряхово от 1849 г., Силистра и Пловдив от 1850 г., както и редица възрожденски училища в Северна и Южна България.

Справката показва, че още през Възраждането българските училища започват да приемат славянските първоучители за свои покровители.

Сред най-значимите е Пловдивското класно училище – днешната Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, основана през 1850 г. Именно там през 1851 г. по инициатива на Найден Геров се провежда и първото организирано училищно честване на празника на Кирил и Методий.

Най-много училища с името на Светите братя има в област Пловдив – 23, следвана от Благоевград с 22 и Бургас със 17. Най-малко са в областите Габрово, Разград, Сливен, Търговище и Шумен – по четири.

Училища с името на Кирил и Методий има във всички области на страната –

от големите градове до малките населени места. Най-много са основните училища, но на Светите братя са наречени и средни, начални и профилирани школа и професионални гимназии.

Освен 267-те училища „Св. св. Кирил и Методий“ още три носят името „Св. Константин-Кирил Философ“. Те се намират в София, Пловдив и Перник. Софийско е и единственото училище с името „Св. Методий“. Става въпрос за 203. профилирана езикова гимназия в София. А името на „Св. Седмочисленици“ носят само три училища у нас, които се намират в столицата, в Пловдив и в Търговище.