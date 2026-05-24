Празнично шествие по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, премина през центъра на столицата. То започна от площада пред Президентството и продължи до паметника на Кирил и Методий пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където се проведе тържествена церемония.

Начело на шествието бе Гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица.

В него участваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Негово Светейшество патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Иво Христов, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, зам.-министрите на образованието и науката акад. Николай Витанов, проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова и д-р Таня Панчев, началникът на кабинета на министъра на образованието Георги Балджиев, началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, народни представители, ректори на висши училища, деца, ученици и директори от 78 училища и 6 детски градини и др. По традиция към процесията се присъединиха ръководството на Българската академия на науките и Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

За първи път тази година в колоните се включиха 38 официални училищни знамена. За всяка образователна институция с име, район и лого е изработен индивидуален транспарант с еднакъв дизайн.

Церемонията пред паметника на Кирил и Методий започна с тържествен водосвет,

отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, а слова произнесоха кметът на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президентът на Република България Илияна Йотова.

Държавният глава Илияна Йотова заяви, че на днешния ден думите „Честит празник“ изпреварват обичайното „Добро утро“ или „Добър ден“. „Мало и голямо искат да споделят и да изрекат на глас „Честит празник“ и на другия да го дадат с радост и с почит“, каза президентът.

Тя посочи, че хората в цялата страна се стичат към домовете на българската духовност – училища и читалища, театри и библиотеки, водени от дълбока и чиста обич, предавана през поколенията. „Днес пред тези сгради са всички, защото днес е българският празник“, подчерта Йотова.

В словото си държавният глава заяви, че всеки един от нас е прекрачил за първи път училищния праг, чувайки думи „Бъдете преблагословени,/ о вий, Методий и Кирил“, цитирайки химна на българската просвета „Върви народе възродени“. „Този ден се помни винаги. Затова на 24 май всеки българин, всеки един от нас, е млад и остава млад завинаги“, посочи президентът.

Тя се обърна и към учителите:

„Вие притежавате най-големия дар. Първи в душите наши да разкриете тайнството на буквите и на словото. И ако днес някой ви каже, че скоро алгоритмите местата Ви ще вземат, не му вярвайте, защото той не знае какво е да си български учител и с грижовна ръка да водиш децата по пътя на добрите хора и да отваряш голямата книга на любознанието“, каза още Йотова.

В словото си тя се обърна и към преподавателите в университетите и институтите, към писателите и публицистите, към библиотекарите и читалищните дейци, към творците, към журналистите, както и към българските деца.

В обръщението си кметът на София Васил Терзиев заяви, че 24-ти май е най-светлият български празник, денят на буквите, на знанието и на духа. „Днес усещаме как делото на светите братя Кирил и Методий продължава да живее в нас в начина, по който мислим, говорим и се свързваме един с друг“, каза той.

Столичният кмет посочи, че днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви.

„Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост, защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения“, заяви Терзиев.

Двама първокласници – Карина Кръстева от 149. СУ „Иван Хаджийски“ и Дарио Павлов от 104. ОУ „Захари Стоянов“, изпълниха стихотворението „Аз съм българче”, след което бяха пуснати балони с българската азбука.

Празничната програма продължи с различни събития в столицата. На площад „Св. Александър Невски“ започва концерт с участието на ученици от столични училища и Националния дворец на децата.

Там екипът на Национално издателство „Аз-буки“ раздаде на малки и големи участници в празничните тържества специален брой на вестник „Аз-буки“, посветен на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.