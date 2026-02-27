Повече от 1000 участници се включват в Първия национален ученически конкурс „По следите на Апостола“, информират за „Аз-буки“ организаторите от Профилираната гимназия за чужди езици „Васил Левски“ – Бургас, с директор Весела Иванова, които провеждат надпреварата с подкрепата на Регионалното управление на образованието и МОН.

Проявата, посветена на делото, заветите и личността на Васил Левски, е включена и в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за настоящата учебна година.

Учениците представят своите знания, талант и родолюбие в три възрастови групи и в три направления: „Литература“ – 454 участници, „Изобразително изкуство“ – 494, и „История“ – 57.

„Журито беше сериозно затруднено поради големия брой творби с високо художествено, изследователско и идейно ниво. В много от разработките и художествените произведения ясно личаха личното отношение, емоционалната ангажираност и задълбоченото осмисляне на личността и делото на Апостола на свободата“, коментират от ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас.

И допълват, че представените исторически изследвания се отличават с прецизност, коректна терминология и локални проучвания, а литературните и художествените творби – с оригиналност, въображение и активна гражданска позиция.

Организаторите изразяват искрена благодарност към всички ученици,

вложили сърце, знания и творчество в своето участие, както и към техните учители и научни ръководители за подкрепата, вдъхновението и отдадеността в процеса на подготовка.

„Първият национален ученически конкурс „По следите на Апостола“ доказа, че идеалите на Васил Левски продължават да живеят в сърцата на младите българи, като вдъхновяват размисъл, творчество и активна гражданска позиция“, допълват те.

В направление „Литература“ в първа възрастова група (I – V клас) победител е Алекзандър Калчев (IV клас, 112. ОУ „Стоян Заимов“, София). Второто място е за Сема Мустафа (III клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, Бургас), а третото печели Ема Константинова (III клас, 4. ОУ „Иван Вазов“, Монтана).

Във втора възрастова група (V – VII клас) първа е Пресияна Съботинова (VI клас, ОУ „Любен Каравелов“, Ямбол), следвана от Жанет Радева (VI клас, ППМГ „Нанчо Попович“, Шумен) и Александра Тодорова (VII клас, ОУ „Иван Вазов“, Видин).

В трета възрастова група (VIII – ХII клас) първите трима са Назифе Мехмед (XI клас, СУ „Елин Пелин“, с. Руен, обл. Бургас), Стойко Альошев (XII клас, ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“, Стара Загора) и Николай Дончев (XII клас, ПГСАГ „Кольо Фичето“, Бургас).

В направление „История“ в групата VII – VIII клас печели Поли Младенова (VII клас, ОУ „Васил Левски“, Ловеч) пред Александър Михайлов и Теодора Михайлова (VII клас, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик) и Ивайло Наков (VIII клас, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград).

В групата IX – X клас призьори са Кристиан Скендеров и Йордан Петров Илиев (X клас, ПГ „Цар Иван Асен II“, Асеновград), Иван Замфиров (IX клас, ФСГ „Васил Левски“, Добрич) и Елеонора Нанкова (X клас, СУ „Саво Ц. Савов“, Пирдоп).

В групата ХI – ХII клас победител е Лариса Христова (XII клас, ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово) с подгласници Валентин Пушков (XII клас, ДФСГ „Интелект“, Плевен) и Марио Иванов (XI клас, ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков“, Панагюрище).

В направление „Изобразително изкуство“ в групата I – V клас първи е Адриан Александров Илиев (IV клас, 112. ОУ „Стоян Заимов“, София). Второто място е за Бейсин Бейсинов (IV клас, ОУ „Н.Й. Вапцаров“, Попово), а третото – за Валентин Андонов (III клас, ОУ „Петко Каравелов“, Асеновград).

В групата V – VII клас първите трима са Рая Абаджиева (VII клас, ОУ „Цанко Церковски“, Мизия), Ивайла Димитрова (VII клас, 3. ОУ „Д-р Петър Берон“, Монтана) и Стелиана Каменова (VII клас, ОУ „Цанко Церковски“, Мизия).

И в групата VIII – XII клас призьори са Марина Месробович (XI клас, Национална гимназия по сценични и екранни изкуства, Пловдив), Изабела Русимова (X клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил) и Александра Йотова (IX клас, АЕГ „Гео Милев“, Бургас).