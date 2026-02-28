Лора Върбанова и Константин Праматаров са тазгодишните носители на Международната парламентарна стипендия на Германския Бундестаг (IPS). Те ще прекарат пет месеца в Берлин. По време на престоя си ще работят в кабинета на депутат в Бундестага, ще посещават семинари на политически фондации, както и разнообразни мероприятия на културни и научни институции.

За целия период те са записани като студенти в Хумболтовия университет (Humboldt-Universität zu Berlin) и по желание – като слушатели в друго висше училище.

Престижната програма е под патронажа на президента на германския Бундестаг и се провежда в сътрудничество с три берлински университета – Свободния университет, Хумболтовия университет и Техническия университет. Всяка година тя дава възможност на 120 млади висшисти от 50 нации да се запознаят с парламентарната система на Германия. За периода от 1995/1996 г. до 2025 г. за Международната парламентарна стипендия на германския Бундестаг са избрани общо 125 български младежи.

Кандидатстването за стипендията за 2027 г. ще бъде отворено около началото на месец май. Информация за това може да бъде намерена на интернет страницата и в социалните канали на Посолството на Германия в София.

Като представител на поколението Z, Лора Върбанова научава за програмата от профила на германското посолство в социална мрежа. Остава впечатлена от възможностите, които стипендията разкрива пред нея, и решава да кандидатства.

„Благодарна съм, че бях избрана за стипендиант. На първо място си поставих за цел да се запозная с хора от различни държави. Може да научиш много от тях и техните виждания. Искам да науча повече за германската политика и да видя от първо лице как функционира тази държава. Човек може да чете в интернет, но със сигурност на живо е доста по-различно да видиш как протича целият процес“, споделя Лора.

Тя е от Бургас, където завършва Немската езикова гимназия „Гьоте“. „Взех и германска диплома. Благодарна съм на учителите, които помогнаха за това. Те ни дадоха добра подготовка не само по немски език, а и за културата и манталитета на хората там, за държавата и политиката във Федералната република“, казва стипендиантката.

Продължава обучението си в Нидерландия, където следва „Медии и комуникации“ в Университета „Еразъм“ в Ротердам.

Заминава и на „Еразъм“ обмен в Памплона, Испания. Там учи в University of Navarra, където продължава обучението си в същата специалност. „Наблягаше се и на политиката. В Испания имаше много студенти от различни държави, най-вече от Южна Америка, и ми беше интересно да науча повече за политическа система в държавите им“, споделя Лора.

За стипендиантката системата в Нидерландия е по-различна тази в Испания и България и е по-близка до тази в Германия. „Бях впечатлена от политиката в Нидерландия. По мое виждане тя работи добре и хората с удоволствие плащат високите си данъци. Те виждат, че парите им са усвоени по правилен начин и как това, което даваш от заплатата си, ти помага в живота, в инфраструктурата на градовете“, посочва Лора.

В Испания прекарва само четири месеца и затова не е добре запозната с политиката и ситуацията в страната. „За Германия тепърва ще видим. Вълнувам се“, споделя с усмивка събеседничката ми.

Очакванията ѝ от живота в Берлин са да се запознае отблизо с политиката в Германия и да види през нейната призма как протичат различните процеси. А опитът, който придобие, да я направи и по-подготвена за ситуацията в България.

Още в първите дни, след като пристигнат, ще посетят местна медия. Това е приятна изненада за Лора.

„Почитател съм на германските медии. Главно оттам се информирам, особено за световните събития. Ще ми е доста полезно и за сферата, в която съм избрала да се развивам“, посочва тя.

Лора ще посещава и лекции в областта на медиите. „Ще ми бъде интересно да видя как функционира образователната система в университета в Германия, тъй като съм я наблюдавала в Нидерландия и в Испания“, казва стипендиантката.

След стажа в Германия планира да запише и магистърска степен в чужбина, но все още не е решила къде. Категорична е, че след това ще се завърне в родината си.

„Искам да се прибера в България. Прекарала съм толкова много време навън и осъзнавам, че няма по-хубаво от вкъщи. С удоволствие ще приложа нещата, които съм научила и видяла, за да помогна за развитието на страната си“, заявява тя.

Споделя още, че преди време е била стажант в пиар агенция в София. Тогава организира събитие във връзка с присъединяването на България към Еврозоната и има пряк досег с българската политика. „Видях политици – не само български, но и от Австрия и ФРГ. Обичам медиите, но ми е интересна и пиар сферата, както и политиката. Искам да намеря начин, по който мога да съчетая всичките си интереси в една професия“, споделя още Лора.

Вторият носител на Международната парламентарна стипендия на Германския Бундестаг (IPS) за 2026 г. е Константин Праматаров.

Той е на 25 години, от Варна. Завършва Първа езикова гимназия в морския град, позната като Немската гимназия. След това заминава в Австрия, за да следва „Политология“. На втората година обаче ковид пандемията го връща в България и продължава в същата специалност във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където се дипломира миналата есен.

Последната година в бакалавърската си степен е във Вашингтон благодарение на стипендия, която печели. И престоят му съвпада с президентските избори в САЩ. „Първият ми семестър беше свързан с изборите, а вторият – с анализ на вота и първите дни от президентството на Доналд Тръмп. За мен беше интересно да видя гледната точка на американците“, споделя Константин. Отбелязва, че Европейският съюз е съставен от различни държави, но все пак на Стария континент имаме обща история и манталитет. „Американците са на десет хиляди километра от нас и се усеща разликата от океана, който ни дели. Успях да попия колкото се може повече опит“, казва той.

В момента следва магистратура по „Политически патологии на глобалния свят“ в Софийския университет. Има и опит като сътрудник в българския парламент. Тогава случайно на сайта на Народното събрание намира информация за програмата на Бундестага. След това разпитва и колеги от университета, които са били стипендианти в предходни години. Те му споделят само положителни мнения и как всеки е успял да спечели нещо за себе си, отвъд ценния придобит опит и нови контакти.

Константин има намерение да посещава колкото се може повече лекциите в трите университета.

„Избрал съм да посещавам лекции, свързани с „Американистика“, тъй като във Вашингтон бях записал доста предмети, свързани с тази сфера, и тя ми е интересна“, споделя той.

Стипендиантът не заминава с конкретни цели и очаквания. „Предпочитам да се насладя на времето си в Берлин и да надградя каквото мога впоследствие. Решил съм да направя много контакти, защото в стипендията участват хора от Нова Зеландия до Чили. Възможността, която германското правителство предоставя, е уникална“, допълва Константин.

Интересни са му и теми, свързани с международната сигурност и международните отношения. Засега е решил да продължи развитието си в чужбина, но след време и той има намерение да се завърне в България.

„Смятам, че държавата ни се развива добре, особено в сравнение с годините назад. Трябва да направим максималното да поддържаме това темпо, защо не и да го ускорим. Идеята ми за момента е да се върна в България впоследствие и да дам нужното от това, което мога, на обществото и на страната“, казва той.

Сред миналогодишните стипендианти е Симона Николова, която следва магистратура по „Политическа социология“ във Философския факултет на Софийския университет. Преди година тя заминава за Германия, седмица след като в страната се проведоха парламентарни избори, което оказва влияние и на нейния стаж. Споделя, че очакванията ѝ от него не само се оправдават, а и са надминати.

„Периодът, в който пристигнахме, беше динамичен за Германия. Успяхме да видим Бундестага празен, без депутати. Прекарахме първите два месеца в така наречената подготовка за стажа, която по принцип е само месец. Беше полезно. Освен че научихме много неща, стипендиантите успяхме и да се сплотим като общност“, казва Симона.

Тя е причислена към Християндемократическия съюз и работи с Аня Карличек. В началото ѝ възлагат типичните стажантски задачи, но след като сформират комисии, започва да помага със съставянето на текстове, подготовка на информация за предстоящи разговори, присъствие в комисии и в работни групи.

„Този опит беше много интензивен и важен. Имахме няколко много интересни момента. Успяхме да проведем разговори с двама бивши канцлери – Ангела Меркел и Олаф Шолц. Запомнящ се момент беше и кратката среща с настоящия канцлер Фридрих Мерц. Срещнахме се с доста различни депутати“, разказва за преживяването по време на стажа Симона. Освен това им е позволено да присъстват и в пленарната зала.

„Бях там при обсъжданията за приемането на България в Еврозоната. Беше много интересно да видя позицията на различните партии“, споделя тя.

Допълва, че е научила много за германското общество, за динамиката в него, как гледат хората на различни проблеми, какви са разделенията в обществото.

В социален план, спомен за цял живот ѝ остават преживяванията с другите стипендианти, срещите, обиколките из Берлин и цяла Германия. „Това също е съществена част от преживяването. Приятелствата, които изградихме, са много ценни“, казва с усмивка Симона.

И съветва новите стипендианти да се наслаждават на времето си в Берлин. „Гледам с носталгия към този период. Всички преживявания, нови моменти и срещи с хора обогатяват и зареждат всеки от нас“, казва тя. И пожелава на Лора и Константин да преживеят само положителни емоции.