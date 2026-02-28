Историята започва през 1951 година, когато младият учител и музикант, копривщенецът Стефан Стефанов създава духовия оркестър в Елин Пелин. Днес, през 2026 г., мисията да пребъде детско-юношеската музикална школа, продължава.

В разказа ни води Вилимир Кирилов – настоящият художествен ръководител и диригент на Представителния духов оркестър (ПДО) „Стефан Стефанов“.

Пред „Аз-буки“ той споделя как с подкрепата на Община Елин Пелин в лицето на кмета Ивайло Симеонов, с помощта на своя брат Иван Кирилов, както и на всички, отдадени на музикалното изкуство, с много усилия се продължава едно благородно дело.

„Има нещо величествено и свещено в благородното дело да създадеш, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, да го превърнеш в традиция и да го предадеш на поколенията, за да го пазят, развиват и продължават напред!“, казва маестрото.

За 75 години оркестърът се превръща в истинска школа за музикална култура и образование. В нея са обучени над 3000 деца, юноши и девойки, като много от тях са поели по професионалния път на музиката. Живеещите в региона на Елин Пелин свързват всяко по-важно събитие, празник или фестивал с духовата музика. Оркестърът отдавна е емблема на общината.

Във витрината, пълна с купи, грамоти и награди, се вижда признанието към музикантите, обиколили не само България, но и редица други страни. Оркестърът е представял страната ни в Русия, Германия, Полша, Чехия, Гърция, Македония, Унгария. Притежава лауреатско звание и златни медали от третия, четвъртия и петия Републикански фестивал на художествената самодейност. По случай 60-ия и 70-ия си юбилей получава две златни лири, връчени от Станислав Почекански – председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

С богатия си репертоар от маршове, българска народна музика, съвременни класически произведения, част от които се изпълняват съвместно с мажоретния състав „Нани Денс“ с ръководител Надежда Данаилова, оркестърът оставя незабравими спомени и емоции у публиката. Богатият набор музикални инструменти – флейти, кларинети, саксофони, тромпети, валдхорни, тенори, тромбони, туба и ударни (голям и малък барабан с чинели), пробужда сетивата, а изпълненията на музикантите преобразяват всяко събитие, независимо дали е общинско тържество, Националният празник 3 март или училищна изява.

Вилимир Кирилов споделя, че дълголетието на оркестъра се дължи и на запазения дух на основателя и народен учител Стефан Стефанов.

„Неговото име винаги е сплотявало оркестъра, вдъхновявало ни е и ни е давало сили да продължим напред. Всеки, който е преминал през тази музикална школа, носи учителя в сърцето си“, казва той.

Така, по пътя към успеха, още през 1979 година музикалната формация получава званието „Представителен“. Две години по-късно се сдобива и с орден „Кирил и Методий“ – първа степен.

„Аз съм диригент на ПДО „Стефан Стефанов“ от 1993 г. и оттогава до днес се старая да издирвам, да набирам таланти и музиканти от всички училища в района. По тази причина всяка година провеждам учебно-образователни концерти“, казва настоящият диригент.

Още в началото на тази година Вилимир организира учебно образователни концерти – на 21 януари в СУ „Васил Левски“ и НУ „Христо Ботев“ в града, и на 6 февруари – в селото на гарата. Там музикантите свирят в Основното училище, носещо също името на Стефан Стефанов, и в Началното „Отец Паисий“. Оркестърът събужда емоции, очарова малките си слушатели с популярни мелодии и предизвиква истинско любопитство.

„Децата слушаха със затаен дъх и откриваха нов свят – свят на звук, ритъм и вдъхновение. Представянето на различните духови инструменти предизвика искрено възхищение“, споделят от екипа на СУ „Васил Левски“.

„Музикалният салон беше сцена – сцена на едно интерактивно музикално събитие. Учениците не бяха само слушатели – те участваха активно в концерта, включиха се с голямо удоволствие в ритмичните игри. Благодарим от сърце за прекрасните изпълнения, които успяха да ги вдъхновят!“, казват от Основното училище в селото.

Именно музикалният салон в училището на гарата е репетиционната база на оркестъра днес.

Интересно е, че културният живот в малкото населено място се съживява след идването на музикалния педагог, композитор, диригент и учител по френски език Стефан Стефанов. През 50-ге години на миналия век той поставя там оперети като „Шибил“ и „Сватба в Малиновка“. С личното му съдействие през 1980 година в Основното училище се създава зала с подходяща акустика, която подпомага подготовката и на днешния оркестър.

Като се връща назад, през 80-те години на миналия век, Вилимир Кирилов признава, че оркестърът тогава е наброявал между 120 и 150 деца.

„Сега са 25 – 35. Предимно ученици от 2. до 12. клас, но има и по-възрастни музиканти, както и начинаещи, които постепенно придобиват умения и се подготвят за големия състав. В днешно време е много трудно да се поддържа едно такова дело, но въпреки всичко намираме начин да привлечем деца. Трябва да отбележа, че съществуването на оркестъра би било немислимо без подкрепата на Община Елин Пелин и на кмета Ивайло Симеонов. Благодарение на тяхната помощ подновихме инструменталната база и униформения реквизит“, казва маестрото.

Самият той също е преминал през школата на оркестъра, награждаван е, има почетни отличия и признания. За себе си казва, че най-голямото му предизвикателство е да закърми децата с любов към музиката и да ги научи на отговорност и родолюбие.