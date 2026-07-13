Пет медала (4 сребърни и един бронзов) спечелиха българските ученици от 56. международна олимпиада по физика (IPhO), която се проведе в Букараманга, Колумбия, съобщи Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Всички участници в отбора ни се завръщат с отличия от най-престижното състезание по физика за гимназисти в света. Тази година в него се включват 370 участници от 87 държави.

Олимпиадата се провежда в два кръга. В първия учениците трябва да се справят с една експериментална задача, а във втория кръг решават три теоретични.

Със сребърни медали се окичват Светослав Арабов (X клас, МГ „Д-р Петър Берон, Варна), Йордан Петков (X клас, Американски колеж, София), Александър Николов (XII клас, Първа частна математическа гимназия) и Мирослав Драганов (X клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас). Бронзов медал спечели Петър Попов (XII клас, ПМГ „Яне Сандански“, Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. д.ф.н. Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада по физика се провежда от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега. Всяка държава се представлява от до петима ученици, които преминават през теоретичен и експериментален кръг.