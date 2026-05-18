Докторантът по микробиология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ася Асенова спечели тазгодишното издание на националния конкурс за комуникация на наука FameLab и ще представя България на Международния финал през ноември. Финалът на Конкурса ознаменува края на 16-ото издание на Софийския фестивал на науката, който се проведе от 14 до 17 май в „София Тех Парк“.

Четиридневният форум се организира от фондация „Красива наука“

с основното партньорство на Министерството на образованието и науката, „София Тех Парк“ и Столичната община, като е и част от нейния културен календар.

Участниците в конкурса FameLab говорят популярно по научна тема в рамките на три минути, като не използват презентации. Журито оценява научната достоверност, ясния и достъпен език, както и харизмата на представянето.

Подгласници на лауреатката Ася Асенова са Борис Добрев – докторант в специалност „Оптика и теоретична физика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и Тихомир Гърменлиев – студент по информатика и софтуерни науки в Техническия университет, София.

Те бяха избрани от жури в състав проф. Милен Богданов – специалист по органична химия и преподавател във Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и алумни на конкурса FameLab, доц. Жюстин Томс – преподавател по медии и комуникация в Нов български университет, и Ивайло Славов от фондация „Красива наука“.

До финала достигнаха още седем комуникатори на науката.

Това са Детелинка Трифонова – докторант по информатика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Диляна Донева – студент по молекулярна биология в Софийския университет „Климент Охридски“, Елиф Адемова – студент по педагогика на обучението по природни науки в Шуменския университет „Константин Преславски“, Глени Аняну – студент по медицина в Медицинския университет, София, Ирник Дионисиев – докторант към Института по оптични материали и технологии при Българската академия на науките, Петър Нефтелимов – специалист по биотехнологии и съосновател на „Цвете в епруветка“, Стела Джелатова – студент по медицинска физика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Международният конкурс за комуникация на науката FameLab има за цел да открие, обучи и даде платформа на най-добрите нови гласове на науката по целия свят. Конкурсът е създаден от Челтнъмския фестивал във Великобритания през 2005 г. През 2007 г. Конкурсът става международен чрез партньорство с Британския съвет. България е сред първите от над 35 държави по целия свят, която започва да организира свой национален конкурс. До 2021 г. Конкурсът проведе 15 издания в страната, привлече над 700 и обучи повече от 120 финалисти – учени и инженери от всички области на науката. Успешни комуникатори на науката, те твърдят, че дължат частично изследователския и академичния си успех на участието си във FameLab.

След прекъсване от няколко години Конкурсът отново се организира и провежда от фондация „Красива наука“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Софийския университет, Медицинския университет – Пловдив, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Медицинския университет – Варна, Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, Българския антарктически институт, Националния център за полярни изследвания, Националния природонаучен музей при БАН, Форум „Демокрит“, „Географ БГ“, „Аурубис“, „Кауфланд“, „ЕндуроСат“, БТА, „Евронюз България“, в. „Аз-буки“ и Media Bricks.