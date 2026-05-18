Повече от 2800 кандидати от цял свят се състезаваха за възможността да прекарат лятото си в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Селектираните за участие са едва 15 младежи от три континента – Азия, Европа и Северна Америка. Сред тях са и четирима българи.

Участниците, които ще пристигнат съвсем скоро у нас,

са студенти в едни от най-престижните университети в света, сред които Масачузетският технологичен институт (MIT), Кеймбриджкият университет, ETH – Цюрих, Националният университет в Сеул и др.

Сред тях има носители на медали от международни олимпиади, национални шампиони и студенти, отличени сред хиляди свои връстници в национални състезания и конкурси. Преминали са стажове във водещи компании и имат множество възможности за професионално и научно развитие.

Избраните участници ще работят съвместно с изследователите на INSAIT по ключови направления в областта на изкуствения интелект, включително машинно обучение, компютърно зрение, изкуствен интелект за математика, обработка на естествен език, както и в сфери като информационна сигурност и криптография, теория и алгоритми и други.

Лятната изследователска програма за студенти в бакалавърска степен в INSAIT – SURF, се провежда за четвърта поредна година и благодарение на нея българският институт се утвърди като едно от най-популярните и желани места за хиляди топ студенти от целия свят.

Участници в SURF 2026

Аман Верма от Бомбай, Индия – студент в Индийския технологичен институт. Аман е в топ 1% сред над 1 200 000 свои връстници на най-трудните приемни изпити в Индия (JEE).

Хьоджин Куон от Южна Корея е студентка в Национален университет в Сеул. Тя е стипендиант на корейското министерство на индустрията (MOTIE). Подобна чест имат по-малко от 0,02% от студентите в Южна Корея.

Баръш Бакай от Турция е студент от университета „Коч“, класиран в топ 20 сред над 3 000 000 кандидати на държавните изпити в Турция (YKS).

Хесус Мартинес от Испания следва в Автономния университет в Мадрид като е носител на стипендия за отличен успех. Има медали от регионални олимпиади по математика и разработка в областта на високопроизводителните системи и мрежовата сигурност.

Александър Гатев от България – студент по информатика в Кеймбриджкия университет. Носител на награда „Джон Атанасов“ и на 6 златни медала от най-престижните състезания в света, включително Международната (IOI) и Централноевропейската (CEOI) олимпиада по информатика.

Йорис Либинг от Германия е студент по математика в ETH Цюрих – №1 сред 250 студенти във випуска си. Идва в София след обмен в Имперския колеж в Лондон.

Алексей Краватски от Русия – най-добрият студент на МФТИ (MIPT), водещия технически университет в Русия. Алексей е абсолютен победител в националните олимпиади по икономика и физика, отличен е и за най-добра научна статия на ICOMP 2025 за своите постижения в оптимизацията на изкуствения интелект.

Емилиана Димитрова от България е студентка в Масачузетския технологичен институт (MIT). Тя е четирикратна медалистка от Европейската олимпиада по информатика за момичета (EGOI). Разработва иновативни невронни мрежи в лабораториите на MIT и Оксфордския университет.

Василие Иванович от Сърбия е математик от Белградския университет с пълен отличен. Носител е на бронзов медал от Балканската олимпиада по математика. Специализира във вероятностно моделиране и изкуствен интелект в биоинформатиката.

Ахмет Курт от Турция – изключителен студент от Университета „Сабанджъ“ с пълно отличие и стипендия, който съчетава разработки в областта на квантовата сигурност и криптографията с приложни AI модели за автоматизирана медицинска диагностика.

Борис Гачевски от България е студент в ETH – Цюрих, където е и асистент по линейна алгебра и алгоритми. Носител на златен медал от Жаутиковската олимпиада (IZhO) и на бронзово отличие от Международната олимпиада по математика (IMO).

Харман Агравал идва от Индия. Тя следва икономика в Индийския технологичен институт – Бомбай. Следва и втора специалност по информатика. Преминала стаж в Google DeepMind.

Роуан Сантос от САЩ е отличен студент по информатика и математика в Единбургския университет. Разработва софтуерни инструменти за оптимизация, стохастични симулации и моделиране с изкуствен интелект.

Пакапим Еуа-анант от Тайланд е студентка в Университета „Чулалонгкорн“. Тя завоюва първо място на ICPC Тайланд (ICPC e най-старото и престижно алгоритмично състезание в света). Двукратен финалист в азиатско-тихоокеанския шампионат, доказвайки се сред най-добрите програмисти в региона.

Иван Тагарев е роден в България. Студент в ENS-PSL (Франция). Той е двукратен медалист от Международната олимпиада по математика (IMO) и абсолютен шампион с перфектен резултат на Младежката балканска олимпиада, като паралелно със следването си води и курсове на ученици в Софийската математическа гимназия.