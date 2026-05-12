Най-старият фестивал на науката в България навършва 16 години. От 14 до 17 май в „София Тех Парк“ ще бъдат организирани 135 събития с участници от 12 държави. Освен традиционните събития, посветени на Космоса, нашата планета и устойчивостта, физическото и психичното здраве, новите технологии и връзката на науката с изкуството, тази година във фестивалната програма има редица теми, свързани с понятието „крехкост“. Български и чуждестранни учени ще представят темата през призмата на различните науки – от микропластмасите, които застрашават крехкия баланс в океаните, до механизмите на мозъка ни да възприема и гради представа за реалността. От търсене на границите за съхранение на енергия в батериите до плановете за изграждане на хранилище за водород на Луната. От наболелите въпроси за достъп до редкоземни и стратегически ресурси до търсене на форми на живот във Вселената.

Фестивалът се организира от Фондация „Красива наука“ с основното партньорство на Министерството на образованието и науката, „София Тех Парк“ и Столична община.

Вестник „Аз-буки“ е медиен партньор на проявата.

Повече от 100 изследователи, инженери и практици ще се срещнат с публики на различна възраст. Публиката ще има възможност да присъства на презентации, работилници и забавни научни шоу програми в пет зали. Гости на Фестивала ще бъдат и 13 изтъкнати млади учени от 10 държави, както и чуждестранни учени, които работят в България. От Ирландия онлайн ще се присъединят партньори по проект с участието на български учени от БАН. На повече от 60 щанда ще има научни екипи от 14 института на БАН, университети от София и Пловдив, центрове за върхови постижения, музеи, училищни STEM клубове, корпоративни отдели за наука и индивидуални проекти. Те ще представят демонстрации, експерименти, игри, различни примери от реални изследвания и ще са разположени в пространствата „Откривател“ (за действащи изследователи) и „Алфа“ (за училища и школи).

За първи път на Фестивала ще има обособена зона за занимания с наука за най-малките от 4-годишна възраст нагоре – „Работилницата на проф. Микрон“, създадена, за да отговори на нарастващия брой запитвания от родители, които посещават фестивала с малките си деца. Новост през 2026 г. са и увеличеният брой работилници, които са особено привлекателни за всички учители.

Основната програма започва от вечерните часове на 14 и 15 май и продължава през целите съботно-неделни дни.

Програмата на чужди езици включва събития на английски, френски и испански. Всички те ще имат и симултанен превод на български език. За първи път тази година, в партньорство с Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет, в някои събития от основната програма ще има и жестов превод.

Щандовете за демонстрации, информация и експерименти са отворени през всички фестивални дни и са изключително популярни сред посетителите. Четири изложби очакват посетителите: „Химични елементи в природата“ на Института по обща и неорганична химия – БАН; Интерактивната мултимедийна изложба по проект G-LENS за емоционалната устойчивост на младите хора; „Невидимата Антарктика: близо до невъзможното“ на Вера Гоцева и „Плиска в Средновековието и днес“ на Националния археологически институт с музей – БАН. Фестивалната книжарница ще предлага разнообразни книги за наука, както и заглавия на учени, които участват в програмата. Аз-буки