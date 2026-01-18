Тервел Замфиров спечели паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд пред родна публика в Банско. На финала той победи австриеца Фабиан Обман с разлика от 0.15 секунди. Това бе първа победа за Замфиров в състезание от Световната купа.

В малкия финал Радослав Янков се справи с германеца Яник Ангененд. Така за първи път двама българи се качиха едновременно на подиума в старт от Световната купа.

„Изключително съм щастлив. Винаги съм мечтал и съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско. За мен това е сбъдната мечта“, заяви пред медиите след победата Тервел Замфиров.

По думите му, състезанието е било изравнено и трудно, а условията в Банско са били на ниво. „Публиката много ме мотивира, изключително ми помага. Сякаш имам криле на старта, когато чуя българите“, каза още шампионът.

Запитан къде е лимитът на неговите желания и мечти, Замфиров отговори, че се надява да разберем това след около 20-25 години. По думите му, Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари 2026 г. са само спирка по пътя му.

Замфиров е студент по „Ветеринарна медицина“ в Лесотехническия университет. „Те много се радват, много ме подкрепят. Университетът ми винаги е бил зад мен. Всички преподаватели се отнасят с разбиране относно спортната ми кариера, но разбира се, но изпитите са си изпити“, коментира той.

След Банско му предстоят и изпити. „Аз съм раздвоен на две личности. Едната е концентрирана в спорта, другата е концентрирана в образованието. Сега се прибирам и ставам Тервел Замфиров студента. Започвам да уча, да преговарям, да уча, да преговарям. И когато съм на пистата, съм на пистата. Когато съм над учебниците, съм над учебниците“, споделя още Замфиров.

Сестра му Малена Замфирова завърши на пето място в крайното подреждане в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. 16-годишната Замфирова показа отлична форма, като достигна до четвъртфиналите, където се изправи срещу германката Рамона Терезия Хофмайстер.