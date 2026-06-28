С темата „Тайните в сърцата на галактиките“ доц. д-р Владимир Божилов, зам.-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ще закрие първата част на Лятната лектория за ученици, която тази година се провежда на 29 юни.

Софийският университет с подкрепата на Национална програма „Образование с наука“, организира среща с ученици от гимназиален етап.

Лекторията „Образование с наука“ е подходяща за младежи с интерес към математиката, информатиката и природните науки и ще се проведе в две части.

На 29 юни от 09:00 до 12:40 часа в кампус „Лозенец“, в зала 113 на сграда УНИТе, преподаватели от СУ представят възможностите за кариерно развитие след средно образование в сферата на математиката, биологията, физиката, химията и фармацията. Следват

научнопопулярни лекции по актуални и интересни теми

от тези науки. Следобед, от 14:00 до 16:00 часа, се предвижда демонстрационно посещение на Астрономическата обсерватория на Софийския университет в парк „Борисова градина“.

Събитието, което не изисква предварителна регистрация и е отворено за всички желаещи – не само ученици, но и учители, предлага увлекателна програма.

Най-напред, в духа на актуалното в момента Световно първенство по футбол гл. ас. д-р Стоян Апостолов от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ ще говори по темата „Футболната топка, Вселената и големите данни – в търсене на формата“.

След това гл. ас. д-р Атанас Грозданов от Биологическия факултет ще запознае присъстващите със съвременните зоологични проучвания и консервационни дейности в България.

Учениците ще могат да чуят повече за приложението на анализа на главни компоненти и клъстерния анализ върху обекти от околната среда от гл. ас. д-р Цветомил Войславов от Факултета по химия и фармация, както и да се насладят на сладкодумието на популярния комуникатор на науката доц. д-р Владимир Божилов и неговата страст – галактиките.

С предвиденото следобед посещение на Астрономическата обсерватория на Софийския университет се дава шанс на всеки от присъстващите на Лекторията да види отблизо първата астрономическа обсерватория в България и една от първите на Балканския полуостров.

Когато е построена в края на XIX век, 30 години преди полагането на основите на Ректората, днешната Борисова градина е пасище на село Слатина, простиращо се до Орлов мост.

Старото здание и големият купол са завършени през 1894 г., а първият наблюдателен уред е зрителната тръба на известния български възрожденски учен д-р Петър Берон. Зрителната тръба е с увеличение около 500 пъти и е първият наблюдателен уред, използван за обучението по астрономия.