Дванадесетокласникът Стефан Куюмджиев от Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново е един от тримата представители на страната ни България в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS 2026), който ще се проведе от 22 до 27 септември в Университета в Кил, ФРГ. Той получи тази възможност, след като бе отличен в първа награда от Националния конкурс „Млади таланти“ за своя проект Per-Axis Weight Deltas for Frequent Model Updates“.

Той започва да се занимава с програмирането още от VI клас.

„Беше ми интересно и се задълбочих в материята. Когато излезе изкуственият интелект, започнах да се занимавам в тази сфера и пред мен се отвори съвсем друг свят на алгоритми и технологии. Насочих се към оптимизирането на изкуствен интелект и подобряване на алгоритми“, обяснява младежът.

Проектът, с който спечели първа награда на „Млади таланти“, разработва по време на лятната изследователска школа към БАН. Ментор му е Радостин Чолаков, с когото и към момента правят съвместни проекти.

„Той е един от най-добрите специалисти в сферата. Радостин ми разказа за един от проблемите при големите езикови модели. Има системи като ChatGPT, които използват фино настроени варианти. Започнахме да се задълбочаваме в темата и измислихме този начин за решение на проблема“, обяснява Стефан как започват работа по проекта.

И разяснява, че идеята на проекта „Per-Axis Weight Deltas for Frequent Model Updates“ е бързо да се зареждат два езикови модела. „Те произхождат от общ базов вариант, като правя така, че да използват по-малък обем за съхранение и в същото време подобряваме и точността им“, посочва зрелостникът.

Младежът допълва, че работата с Радостин Чолаков, който печели конкурса „Млади таланти“ през 2022 г., му помага за успешното представяне на проекта пред журито.

„Най-важното нещо е да можеш да създадеш статия, но трябва и да можеш да я презентираш. Преди участието ми на „Млади таланти“ с Радостин работихме върху представянето ми на проекта“, споделя Стефан.

Младите учени написват и статия за проекта, която е одобрена за участие в уъркшоп в една от най-елитните конференции по изкуствен интелект: Neural Information Processing Systems (NeurIPS), която се проведе в Сан Диего през 2025 г.. Участието на Стефан е финансирано по Програмата „Образование с наука“, като Радостин отново помага на ученика за подготовката му за лекционното и постерното представяне.

Проектът носи още едно отличие на възпитаника на великотърновската математическа гимназия „ Васил Друмев “.

Както „Аз-буки“ писа, той е сред тримата млади учени, които ще представят страната ни на най-големия конкурс за гимназисти в света, свързан с наука и инженерство – Regeneron International Science and Engineering Fair в тазгодишното издание на „Панаир на науката и иновациите“, който ще се проведе от 9 до 15 май във Финикс, Аризона.

„Развълнуван съм за състезанието. Част от подготовката ни е да разработим няколко времеви варианта за представяне на проектите. Важно е също да адаптираме начина на представяне според аудиторията – дали събеседникът има предварителни познания в сферата или е специалист в областта “, обяснява Стефан.

През ноември 2025 г. той печели и трета награда на 12-ата ежегодна ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) при Центъра за обучение на БАН. Отличен е и с грамота от 26. Ученическа секция, организирана от Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ).

Зрелостникът е избрал да следва в университет, в който може да продължи научната си работа и развитието си в сферата.

Приет е с пълна стипендия в Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence в Абу Даби, Обединени арабски емирства.

„Това, което ме привлечи в MBZUAI, е че се акцентира не само върху преподаването на теория, но и че студентите прилагат изкуствения интелект за решаване на реални проблеми чрез практически проекти и стажове в индустрията”, посочва Стефан.