Авторите на трите проекта, отличени от журито с първа награда oт 28-ото издание на Националния конкурс „Млади таланти“, ще представят България в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS 2026). Един от тях е дело на Божидара Пухалева от XII клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Тя ще участва в 37-ото издание на престижното състезание, което ще се проведе от 22 до 27 септември в Университета в Кил, ФРГ, с разработката „Предсказване на генни регулатори и протамини“.

Проектът е мултидисциплинарна разработка в областта на биоинформатиката.

Затова Божидара работи с представители на два факултета към Софийския университет – д-р Константин Делчев от Факултета по математика и информатика и доц. Десислава Абаджиева от биологическия.

„Преди главно се занимавах с информатика, но исках да разработя проект в областта на биоинформатиката. Смятам, че в нея има голям потенциал. Проектът се занимава с гените“, споделя зрелостничката.

Тя разяснява, че има транскрипционни фактори, които могат да влияят на останалите гени и дали те да се експресират повече, или по-малко. „За да се намери връзка между транскрипционен фактор и друг ген и дали те се регулират, се провеждат изключително скъпи експерименти, които отнемат много време. Затова има нужда от компютърни методи, които да предсказват това. В проекта си разработвам методология за предсказване на връзките между гените, като се фокусираме върху специфична разработка и тя е свързана с протамините“, посочва събеседничката ми.

Допълва, че протамините са два белтъка, произвеждащи се от гени, които отговарят за мъжкия фертилитет. Ако има проблем с тях, това води до безплодие. „Идеята ни е да видим кои транскрипционни фактори потенциално биха им влияли. Има около 1600 транскрипционни фактора в човешкия геном и ако за един ген трябва да се пробват всички, това е доста скъпо и отнема много време. Докато, ако имаме нещо на база статистика, което е много вероятно да стане, то по-добре първо с него да започнем“, казва Божидара.

Както „Аз-буки“ писа, разработката носи на ученичката и награда в тазгодишното издание на „Панаир на науката и иновациите“. Тя е сред тримата млади учени, които ще представят страната ни на най-големия конкурс за гимназисти в света, свързан с наука и инженерство – Regeneron International Science and Engineering Fair, в тазгодишното издание на „Панаир на науката и иновациите“, който ще се проведе от 9 до 15 май във Финикс, Аризона.

„Надявам се представителите на България да вземем награди. Ще имаме доста стабилна подготовка“, казва тя.

Няколко дни след завръщането си от Америка Божидара ще се яви на матури – освен на задължителната по български език и литература ще покаже знанията си и по математика.

Миналата година

тя е част от отбора на България на Международната олимпиада по изкуствен интелект.

„Така започнах и с проектите, свързани с изкуствен интелект. Това ми е интересно и смятам, че могат да се направят много открития чрез разработването на подобни модели“, обяснява тя.

С доброто си представяне на първото Национално състезание по изкуствен интелект за учебната 2025/2026 г. Божидара се пребори за място в разширения национален отбор по изкуствен интелект. От него предстои да бъдат избрани осемте ученици, които ще представят България в IOAI 2026 в Казахстан.

Зрелостничката възнамерява да продължи образованието си в университет, който е строго специализиран с изкуствен интелект и има добра катедра по биоинформатика. Приета е с пълна стипендия на ранния прием в Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence в Абу Даби, Обединени арабски емирства. „Смятам да продължа да разработвам проекти, свързани с биоинформатиката“, споделя за плановете си младият учен.