Пет години след създаването на Международния център по математически науки, който е част от Института по математика и информатика на БАН в него вече работят млади учени от 16 държави. Международният авторитет на Центъра се утвърждава все повече и той вече има съвместна постдокторантска програма с IMSA (Institute of the Mathematical Sciences of the Americas към Университета в Маями). Организацията е част и от Консорциума IMSAC (Institute of the Mathematical Sciences of the Americas Consortium), в който участват университети от САЩ, Европа, Латинска Америка, Карибите, Канада. Изследователи от Центъра активно си сътрудничат и с известния френски институт – Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), който подкрепя върхови изследвания в областта на математиката и теоретичната физика.

„Поздравления за всичко, което сте постигнали за толкова кратко време – убеден съм, че това е основа за надграждане във времето и вярвам, че ще има приемственост и последователност в подкрепата на инициативите ви“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с акад. Юлиян Ревалски, зам.-директора на Института по математика и информатика проф. Величка Милушева и част от чуждестранните учени, които работят в София. Общо 32 постдокторанти, трима водещи учени, 11 утвърдени изследователи и двама учени от Украйна са назначени в Международния център, който действа от 2020 година. Сред постдокторантите има граждани на САЩ, Швейцария, Мексико, Бразилия, Китай, Корея, Япония, Индия и др.

Международният център по математически науки дава шанс и на млади учени от България да излязат на картата на световната наука с изследвания в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика.

Екипът на центъра привлича и двама български изследователи, завършили образованието си в чужбина, които са се завърнали у нас. От Центъра отбелязват, че в техните дейности се включват и петима носители на Фийлдсов медал – Максим Концевич, Андрей Окунков, Терънс Тао, Марина Вязовска и Кошер Биркар. Това отличие се присъжда от Международния математически съюз на математици до 40-годишна възраст за особени постижения и е еквивалентът на нобеловите награди в математиката.

Част от привлечените постдокторанти и изследователи са финансирани по националните научни програми на МОН „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН), „Петър Берон и НИЕ“ и „Млади учени и постдокторанти“. „Радвам се, че заедно успяхме да разработим и успешно да реализираме тези програми“, подчерта акад. Юлиян Ревалски, който в качеството си на председател на БАН съдейства пред Министерството на образованието и науката за създаването и изпълнението на тези програми.

От своя срана МОН подкрепя финансово Центъра с общо 6 млн. лв. за период от 5 години. Заедно с това Центърът участва в съвместна международна инициатива с американския Департамент по математика и физика на Simons Foundation International Ltd., който ежегодно осигурява финансиране в размер на 500 000 щ.д. Механизми за подкрепа на Центъра дава и програмата „Повишаване на научноизследователския капацитет в математическите науки“ (ПИКОМ).

С отпусканите средства се гарантира работата на четири научноизследователски групи, ръководени от водещи световни учени в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика, организиране на съвместни международни конференции по актуални теми, които водят до дългосрочни сътрудничества между учените в Югоизточна Европа. Подкрепя се и интеграция и реинтеграция на таланти и водещи учени в страната и посещения на български учени в чужбина. През периода 2020–2025 г. Центърът организира общо 37 конференции и семинари.