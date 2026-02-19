Новата модерна STEM образователна среда, която интегрира кабинети по химия и опазване на околната среда, математика, информатика и информационни технологии, отвори врати в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ в София, съобщават от Пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Свързаните класни стаи от ново поколение ще подпомогнат педагогическия екип в преподаването

в областта на природните науки, технологиите, инженерството и математиката и ще допринесат за повишаването на мотивацията и интереса на децата към изучаването на тези предмети.

Още в първия ден от отварянето на STEM центъра учениците от прогимназиален и гимназиален етап влизат в ролята на изследователи – в открит урок в новите свързани кабинети те провеждат опити по химия, демонстрирайки дигитални умения и критично мислене.

Проектът, който е на обща стойност 128 423 евро включва изцяло модернизирани образователни пространства с осигурена физическа инфраструктура, техническо оборудване и специализирано обзавеждане.

29. СУ „Кузман Шапкарев“ е най-голямото училище на територията на столичния район „Сердика“. В училището се обучават 510 ученици на едносменен режим, като в гимназиален етап се предлага обучение в STEM профили „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на чужди езици.