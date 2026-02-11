Най-желаната специалност от завършващите млади лекари е „Анестезиология и реанимация“, сочат резултатите от традиционната анкета сред 243 български абсолвенти от випуск 2025 на Медицинския факултет към Медицинския университет в София, съобщават от висшето училище.

Към тази специалност са се насочили 10,78% от завършващите, което е значителен ръст от над 7%, в сравнение с випуск 2024. От МУ – София, посочват, че интересът към специалността има обяснение – в периода на ковид пандемията много студенти са започнали работа като доброволци в реанимационните клиники, а впоследствие – и като болногледачи, и така са открили своето призвание.

На второ място младите лекари са посочили специалност „Педиатрия“ (10,29%), а на трето място – „Хирургия“ (8,33%). Следват „Офталмология“ (5,88%), „Ендокринология“ (5,63%) и „Дерматология“ (5,39%). Еднакъв интерес се регистрира към три специалности – „Кардиология“, „Акушерство и гинекология“ и „Ортопедия и травматология“, които биха практикували по 4,9% от випуска. Останалите специалности са предпочитани от 1% до 3% от българските абсолвенти.

Преди година педиатрията бе на първо място като най-желана специалност (10%), следвана от кардиология (9,3%) и хирургия (8,7%).

Общо 96% от тазгодишните абсолвенти вече са се ориентирали към определена специалност. Едва 4% все още не са решили какво искат да практикуват. Данните дават основание да се обобщи, че това е най-ориентираният в желанието си за специализация випуск досега, защото при предишните випуски колебаещите се са между 10 и 20%.

Випуск 2025 е четвъртият поред, който потвърждава устойчивата вече тенденция абсолвентите да желаят да продължат развитието си в България, като сега 69% от завършващите планират да работят у нас. Това означава, че в близките седмици около 167 млади медици ще влязат в болничните заведения у нас или ще заработят в доболничната помощ.

Значително преобладава изборът за работа като „лекар в клиничната практика“ (85%) и отчетливо нараства броят на желаещите да станат общопрактикуващи лекари (11%) в сравнение със 7,7% в предишния випуск.

Традиционно нисък остава процентът на онези, които биха избрали кариера във фармацевтични компании (2%).

Най-важните три очаквания на младите лекари са да се подобри заплащането на лекарския труд (18,2%), да се подобри управлението на всички нива в здравната система (17,2%) и да се изработи ново, по-добро законодателство (13,6%). Те подчертават също и необходимостта да се поддържа съвременна апаратура, както и да има възможност за израстване на кадрите в системата на здравеопазването.

30% от випуск 2025 планират да напуснат страната, като интересното при този випуск е нарастването на желаещите да работят в САЩ (10,4%) – увеличението е с 5% в сравнение с предходния. В същото време, има спад с около 3% при онези, които ще изберат страна от ЕС за своята реализация (77,7% от заминаващите).

Мотивите на напускащите България са по-високо заплащане в чужбина (23,8%) и по-добра организация на здравната система (20,3%). Дипломантите продължават да посочват като причина да заминат, обстоятелството, че развитието на младите кадри в здравната система у нас става трудно (13,5%).

Церемонията по дипломирането на младите лекари от МУ – София, ще се проведе на 17 февруари 2026 г. в Зала 1 на НДК. Тази година Хипократовата клетва ще положат 604 млади лекари, от които 243 български и 361 чуждестранни студенти.