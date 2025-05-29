Елена Стоянова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-04

Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему,

если сохраните то же мышление и тот же подход,

который привел вас к этой проблеме.

А.Эйнштейн

Аннотация. Статья посвящена проблеме нелинейности как ключевой характеристике современного информационного общества. В системе образования нелинейность проявляется в организации учебного процесса, образовательных технологиях и инструментах обучения. Под влиянием постоянно усиливающегося потока информации в РКИ происходит изменение в понимании учебного текста. Расширяются границы текстуальности. Традиционный линейный способ представления и передачи информации теряет свою доминирующую роль, начинается распространение текстов новой природы как особого вида структурированного текста. На современном этапе нелинейный имеет значительный лингводидактологический потенциал и используется, наряду с линейным текстом, в обучении РКИ.

Ключевые слова: лингводидактология; русский как иностранный; образовательные инструменты; нелинейный текст