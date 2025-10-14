100 водещи компании участват в 19-ото издание на „Дни на кариерата 2025“ в Техническия университет – София, съобщават от висшето училище. Престижният форум дава възможност на студентите да се срещнат с техни представители и да намерят своето първо работно място.

Младежите, които се обучават в ТУ – София, имат отлична перспектива в областта на инженерните науки,

доказват своите способности и могат да започнат да се развиват в професията, за която са мечтали. По време на „Дни на кариерата 2025“ студентите могат да поставят началото на професионалния си път и да се запознаят с перспективите за кариерната си реализация.

Събитието показва дълготрайната връзка и добрите контакти между бизнес партньорите и студентите. Успешните контакти с бизнеса са традиционни за Техническия университет в столицата. Те се изразяват в оборудването на лаборатории, както и участие в разработването на нови учебни програми в съответствие с развитието на съвременните области на инженерните науки и модерните технологии.

Този тип форуми придобива все по-голяма популярност.

Подобни събития доказват, че университетът и работодателите работят по различен начин, но за една и съща кауза – да изграждат човешкия капитал на бъдещите инженерни кадри, мениджъри и педагози. Във взаимния процес са особено важни желанието и стремежът към усвояване на нови знания и умения за справяне с предизвикателствата, които поставя развитието на науката и технологиите в името на добруването на човечеството.

Инженерите са най-търсените и най-необходимите специалисти днес, най-полезните, със задълбочено образование, което получават в най-престижния технически университет в България и региона.

Приветствия към участниците в изложението и към студентите отправиха

проф. д-р инж. Лидия Гълъбова – зам.-ректор „Международна дейност и интеграция“, Васил Велев – председател на Настоятелството на ТУ – София, и Илия Даракчиев – председател на Студентския съвет на ТУ – София.

На откриването присъстваха проф. д-р инж. Милена Лазарова – зам.-ректор учебна дейност и акредитация, доц. д-р инж. Агата Манолова – декан на Факултета по телекомуникации, и доц. д-р инж. Александър Митов.

Изложението „Дни на кариерата 2025“ продължава на 15 октомври във Филиал Пловдив на Техническия университет – София, и на 16 октомври във Инженерно-педагогическия факултет и Колеж – Сливен.