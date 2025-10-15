Българският съвет на ректорите и Унгарската конференция на ректорите, която има равностоен статут на българското ректорско сдружение, ще работят в тясна колаборация за формиране на общи политики в областта на висшето образование. Това бе договорено в Будапеща по време на съвместна среща между проф. д-р Миглена Темелкова – председател на Съвета на ректорите в България, и проф. д-р Бела Меркели – президент на Конференцията на ректорите в Унгария, съобщават от Съвета на ректорите в България.

На събитието присъства и почетният консул на България в Унгария д-р Йордан Бочков.

Делегацията, водена от проф. Темелкова в Унгария, обсъди възможностите за сътрудничество между българските и унгарските университети, опциите за създаване на общи учебни програми и потребността от общи действия в областта на европейската политика за висше образование.

Двете ректорски организации подписаха меморандум за сътрудничество, съгласно който ще организират съвместни събития за укрепване и подкрепа на висшето образование

в региона на Централна и Източна Европа и ще насърчават споделянето на най-добри практики в университетското и академичното управление.

По време на срещата президентът на унгарската ректорска организация проф. Бела Меркели посочи, че конференцията на университетите е припознаван съгласувателен орган за всяка политика в областта на висшето образование в Унгария и правителството или парламента не могат да си позволят да провеждат политики, които не са съгласувани със сдружението на ректорите.

В хода на срещата бе подчертана и препоръката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към българския законодател за превръщането на Съвета на ректорите в задължително съгласуващ орган на политиките в българското висше образование. Проф. Темелкова информира унгарските си колеги, че е поставяла многократно тази тема в дневния ред на българското образователно министерство и българския законодател.

Разширяването на влиянието на българския Съвет на ректорите и в Европа и тежестта му при формирането на глобалните европейски образователни политики са част от платформата на проф. д-р Миглена Темелкова при избора ѝ за председател през 2024 година.