Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти е основен двигател за реформите, устойчивостта и качеството на образователната система. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска при откриването на Националната работна среща на ръководителите на департаментите за квалификация на учители към висшите училища в България, съобщава Пресцентърът на МОН.

Форумът, който се провежда днес и утре в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, е организиран от МОН. Той събра представители на висши училища, предлагащи квалификация и обучение на педагогически специалисти.

Заместник-министър Наталия Михалевска представи основните приоритети в политиката на МОН за професионално развитие на учителите.

Сред тях са интегрираното преподаване по природо-математически дисциплини и STEM, насочено към практическо приложение на знанията, развитието на дигиталната грамотност и използването на технологиите и изкуствения интелект в обучението, както и с формирането на социално-емоционални компетентности, психосоциална подкрепа и прилагане на формиращо оценяване.

Сред новите стъпки, предприети от екипа на министър Красимир Вълчев в областта, е

въвеждането и на единен електронен регистър в Националния център за информация и документация (НАЦИД)

за професионално квалификационни степени, придобити в департаментите в страната. Регистърът ще осигури по-голяма прозрачност и проследимост на квалификациите на педагогическите специалисти.

Заместник-министър Михалевска акцентира също върху необходимостта от определяне на национални обучители и въвеждане на система за тяхното мотивиране на различни нива, като част от мерките за гарантиране на качеството в обучителния процес.

Домакин на срещата в Благоевград беше ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин.

В нея участваха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, представители на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и на Независимия учителски синдикат към КНСБ, директорът на Института по образованието проф. Галин Цоков, директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя Димитър Асенов, председателят на Сдружението на директорите в средното образование в Република България Асен Александров, представители на висши училища, eксперти от МОН и др.