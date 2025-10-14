В Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе Младежка трудова борса „Кариерни хоризонти“. Форумът събра на едно място представители на бизнеса, академичната общност и млади хора, търсещи професионална реализация, съобщават от висшето училище.

В Младежката трудова борса „Кариерни хоризонти“ участваха над 50 работодатели

от региона на Русе и Северна България и повече от 100 младежи на възраст между 16 и 29 години, които търсят професионална реализация.

Събитието се организира от Центъра за кариерно развитие на Русенския университет и Дирекция „Бюро по труда“ – Русе, в партньорство с Русенската търговско-индустриална камара за втора поредна година.

Ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова откри официално събитието,

като подчерта, че инициативата подпомага студентите в намирането на реални възможности за развитие, а за работодателите това е шанс да открият мотивирани и подготвени кадри.

По думите на Йоана Терзиева, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Русе, експертите на Дирекцията са извършили предварителен подбор и са осигурили профилирани възможности за индивидуални срещи между младежи и работодатели.

Борсата „Кариерни хоризонти“ е важен форум, който свързва младите таланти с водещите компании в региона,

насърчавайки развитието на местния пазар на труда, изтъкна Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенската търговско-индустриална камара.

От името на кмета на Русе Пенчо Милков директорът на дирекция „Образование и култура“ в Общината Цветослав Димитров връчи поздравителен адрес и пожела успех на участниците.

Сред гостите на събитието бяха зам.-ректорите проф. д-р Теодор Илиев, проф. д-р Даниел Братанов, доц. д-р Галина Иванова, представители на местната и регионалната власт, работодатели, граждани и неправителствени организации.

Доц. д-р Даниела Йорданова – ръководител на Центъра за кариерно развитие, отбеляза, че основният фокус на форума е върху младите хора, които правят първите си стъпки в професионалния си път и търсят възможности за стаж, практика или работа.