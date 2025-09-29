Общо 57 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите два процента топ учени в света. Това показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените, известна като Станфордска класация, съобщават от БАН. Двадесет от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията.

В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 91 български изследователи.

Класацията се изготвя всяка година въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, реферирани в Scopus, като отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие.

Списък на учените от БАН в двете класации e достъпен тук