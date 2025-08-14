Ванеса Калинкова – момичето, което доказва, че точните науки не са само за момчета, и предпочита да учи в родината си, за да е близко до родители и приятели, развя родния трибагреник в Китайско Тайпе. Бившата ученичка от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас стана гордост не само на своето училище, но и на Бургас и България, след като спечели златен медал на Международната олимпиада по лингвистика, в която участваха рекорден брой състезатели от над 40 държави. На състезанието на най-добрите млади умове в света Ванеса доказа, че логиката, езиковият усет и българската школа по лингвистика могат не само да се мерят с най-силните световни традиции, но и да ги побеждават.

Пътят ѝ към олимпийското злато не е случаен.

Ванеса започва да се интересува от математика още в основното училище – ОУ „Братя Миладинови“, където първите ѝ учители запалват искрата на любовта към точната наука.

„От първи клас започнах със състезанията по математика. В началото нищо не печелех, но когато дойдоха първите медалчета – това ми бе като стимул. Родителите ми много ме насърчаваха, постоянно ми говореха колко е хубава математиката“, разказва Ванеса. Въпреки че професиите им нямат допирни точки с математиката – майката е еколог, а бащата се занимава с маркетинг.

Но именно в ППМГ – Бургас, Ванеса развива таланта си с подкрепата на вдъхновяващи преподаватели и специализирана подготовка. Тази година тя завърши гимназията, като може да се похвали с две шестици на държавните зрелостни изпити.

За нея най-впечатляваща си остава миналогодишната олимпиада по изкуствен интелект,

вероятно защото бе първа в света и се проведе в родния ѝ Бургас. Тази и миналата година участва и в математическата олимпиада в Казахстан, известна като Жаутиковска олимпиада. И при двете си участия се връща с бронзов медал, като тази година е малко разочарована, защото почти докосва среброто. Ванеса участва и в Европейската олимпиада по математика за момичета, провела се в Косово.

„Въпреки че не стигнах до международна олимпиада по математика, тази наука ми е много интересна. Но се оказа, че по лингвистика станах по-добър състезател“, казва девойката.

Международната олимпиада по лингвистика е уникално състезание,

в което ученици решават логически задачи, свързани с реални (понякога редки или изчезващи) езици, за които нямат предварителни знания. Участниците трябва да открият граматични правила, структури и смисли чрез логика, интуиция и аналитично мислене. Това не е просто състезание по езици, а по моделиране и абстрактно мислене. Ванеса признава, че няма любим език в морето от езици, с които работи, ако се изключи българският. Това със сигурност ѝ помага при решаването на задачите.

С лингвистиката Ванеса се запознава още в V клас.

В началото задачите са били по-лесни, а заниманията – по-неангажиращи. Всичко се променя, когато започват участията в международни състезания: „В VIII – IX клас задачите станаха по-сериозни и започнах да се готвя по-целенасочено. Не мога да не подчертая и усилията на г-жа Ганка Вътева, която ни подхвана и разви у нас умения за работа“.

Тя признава, че докато при математиката момчетата доминират, то при лингвистиката броят на участниците в големите състезания от единия и от другия пол е изравнен. „В математическите състезания наистина момчетата преобладават, но нашето участие доказва, че има и момичета, които се справят блестящо с тази наука“, подчертава с усмивка крехката девойка.

Според Ванеса олимпийската лингвистика е преди всичко въпрос на логическо и структурирано мислене,

а не на сухи факти за конкретни езици: „Целта е чрез наблюдение на изречения и преводи да открием езикови закономерности. Например да установим какъв е словоредът – без да знаем езика“.

Най-любопитната задача, за която се сеща, е от език в Папуа Нова Гвинея, където „дуло на пистолет“ буквално се превежда като „нос на тапир“.

Постижението на Ванеса е изключително –

тя надделява в конкуренция със стотици участници от над 40 държави. Нейният златен медал е резултат от безкрайни часове тренировки, задълбочено мислене и невероятна отдаденост.

Олимпиадата по лингвистика води началото си от 2003 г. и за първи път се провежда в България. Има индивидуално и отборно състезание. България традиционно участва с по два отбора от по четирима състезатели. В индивидуалното състезание за 6 часа решават пет задачи, а при отборното – една много дълга задача, която е разделена на отделни части. Най-голямото предизвикателство при нея е да се разпредели работата по оптималния начин, докато при индивидуалното състезание всеки сам трябва да разпредели правилно времето си и да подходи стратегически към задачите, разказва Ванеса.

За двуседмичната национална подготовка тя обяснява,

че по 5 – 6 часа се решават задачи, което е много натоварващо, но и много ефективно, защото така се развива устойчивост. Националните състезания по математика и лингвистика са по четири часа, а на олимпиадите шест часа се решават задачи. Трудно се запазва концентрацията. Точно върху тази концентрация за по-дълго време се акцентира при подготовката, обяснява Ванеса.

Хубавото е, че между състезанията олимпийците имат и свободно време. Програмата е много наситена – партита, екскурзии, изненади. Определено не е само решаване на задачи, разказва за преживяното в Китайско Тайпе Ванеса.

На състезанието тя се среща със стари приятели,

завързва и нови познанства, защото там всички са настроени много приятелски и контактите се осъществяват лесно.

„На самата олимпиада задачите ми се сториха малко по-лесни, отколкото очаквах“, подчертава тя, доволна от представянето си. Ванеса признава, че не е вярвала, че ще грабне златото. Има надежда поне за сребро, но златният медал е огромна изненада.

„Понеже награждаването върви отзад напред и като минаха сребрата, разбрахме, че ще имаме злато, и вече се радвахме. Но аз лично не очаквах, че ще съм с най-високото отличие, и като не си чувах името, започнах да се притеснявам да няма някаква грешка и да са ме пропуснали. И в момента, в който ме обявиха – сълзите си дойдоха сами“, признава Ванеса. Тя не пропуска да подчертае, че двата български отбора, са се справили блестящо. „Имаме хем първи резултат, хем втори. Заявихме много силната позиция на България в лингвистиката. Горда съм с цялото ни представяне. Убедена съм, че ще продължаваме така и през следващите години.“

Ванеса Калинкова е доказателство, че интелектът, трудолюбието и страстта към знанието могат да отведат младите хора далеч.

Тя служи като вдъхновение за своите съученици и за всички нейни връстници в България, че науката е не просто възможност, а път към върховете.

След като завършва училище, бургаското момиче избира да следва информатика в Софийския университет. Причината – по-широките възможности за реализация.

„Много от моите приятели ще учат в чужбина и аз се бях замислила, но анализирах, че половината от тях имат мечтан университет, докато аз нямам. Убедена съм, че за да съм успешна, не е необходимо непременно да завърша в чужбина. В България мога да се развия отлично. Така ще бъда и по-близо до семейството си. Освен това вече имам много познанства в математическите среди, което не е за пренебрегване. Мога да помагам и при подготовката на следващите състезатели“, чертае близките си планове момичето. Тя благодари на всички свои преподаватели, защото всеки един от тях е оставил у нея частица от себе си, на родителите си за огромната подкрепа и на всички, които са допринесли за развитието ѝ.

Състезанията отнемат много от свободното време на Ванеса, но въпреки това тя обича да чете художествена литература, да гледа филми и сериали, да се среща с приятели – все неща, които правят всички млади хора. Дълги години е посветила и на класическия балет. „Ходих на балет 10 години, макар да прекъснах преди две години. Все още ми е в сърцето и си танцувам понякога, макар и непрофесионално.“

Ганка Вътева, преподавател в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“: Една прекрасна млада дама

Ванеса се занимава с лингвистика от V клас, като досега е достигала пет пъти до националния кръг на олимпиадата по лингвистика.

Националният отбор по лингвистика се формира чрез подбор между най-добре представилите се ученици на националния кръг на олимпиадата и националното състезание по лингвистика. Следват контролни, лекции и интензивна подготовка, която определя финалните осем състезатели.

Ванеса има много медали, грамоти и отличия през целия курс на обучение в ППМГ, проявява интерес към математиката още в начален курс. Тя е прекрасна млада дама, която има успехи не само в лингвистиката и математиката, но също така и по физика, литература, занимава се и с балет.“