Юлияна Ефремова е била директор на Професионалната гимназия по икономика и заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в Перник. Работила е като учител и възпитател.

Преди да спечели конкурса за началник на Регионалното управление на образованието – Перник, в продължение на 10 години е началник на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в местната община.

Интервюто взе Зина СОКОЛОВА

– Госпожо Ефремова, какво е първото, с което се захващате като началник на РУО – Перник?

– Трябва да направя цялостен преглед и анализ на състоянието на образователната система в региона. Това включва срещи с директори, учители и всички заинтересовани страни, с които да идентифицираме основните проблеми и приоритети. Освен това ще се направи и анализ на образователните резултати и прилаганите учебни практики.

– Кои са най-спешните задачи?

– Първата задача бе да осигурим нормалното начало на учебната година. Направена бе проверка на готовността на училищата и детските градини, което включва сграден фонд, кадрово осигуряване, наличие на учебници и учебни помагала.

Следващата задача е свързана с преглед на административната организация в РУО, а именно – запознах се с екипа и цялостната вътрешна координация. Проведох работна среща с директорите на образователни институции в област Перник.

– Какви са целите, които си поставяте?

– Усилията ми ще са насочени към повишаване качеството на образование в област Перник, което включва подкрепа на училищните екипи и насърчаване към иновации в преподаването.

Равният достъп до образование също е важен приоритет, който ще бъде осъществен чрез прилагане на политики за включване на всички ученици, както и превенция на отпадането от училище.

– Имате ли готова програма за работа?

– Програмата ми включва както краткосрочни, така и дългосрочни приоритети, насочени към подобряване на работата на РУО – Перник, и подкрепа на образователните институции в региона. Ще подкрепям въвеждането на иновативни образователни решения и мерки за привличане и задържане на млади учители в образователната система.

Акцент е и насърчаването на квалификационните дейности и обмяната на добри практики. Ще работя и за засилване на сътрудничеството с общините и социалните служби, за да не допуснем отпадане на деца и ученици.

За тази цел ще провеждам редовни срещи с образователната общност, както и ще настоявам за поддържане на диалог с родителите, местната власт и институциите.

– Какви са основните предизвикателства пред Вас?

– Основното предизвикателство е времето, в което живеем. Навлизаме в дигиталната епоха на изкуствения интелект и е много важно да успеем да го използваме разумно и целенасочено.

Вярвам, че децата трябва да могат да се пазят от опасности в мрежата, но и да се ориентират в онлайн света с отговорност и знание, с каквато се движат в реалния свят. Носим отговорността да ги научим да бъдат внимателни и да мислят критично. Защото дигиталният свят не е просто технология, а област, в която комуникацията има същите предизвикателства, както и светът, в който живеем.

– Кое от досегашната практика в работата на Регионалното управление ще продължите? Подготвяте ли някакви промени?

– В Регионалното управление на образованието има изградени добри практики, които заслужават да бъдат съхранени и доразвити. Сред тях са добрата комуникация с директорите на образователни институции, своевременното администриране на националните програми, както и отчетността по тях, професионализмът на експертния екип в РУО – Перник, който има ключова роля в методическата подкрепа и контролната дейност, подкрепата за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти чрез обучения, обмяна на опит и вътрешноинституционално сътрудничество.

– Според Вас кои са най-силните страни на образованието в Перник и областта?

– В област Перник има установено сътрудничество между образователните институции и общините, което е добра основа за съвместни инициативи. Директорите и учителите в региона имат необходимия опит и квалификация, както и доказани педагогически умения. В редица училища се наблюдава прилагане на съвременни образователни методи и активно участие в национални и международни проекти.

Училищата развиват извънкласни дейности, реализират културни проекти и следват традиции, които изграждат у учениците ценности, свързани с историята и идентичността на региона.

Въпреки демографските предизвикателства в региона функционира стабилна мрежа от училища и детски градини, която осигурява достъп до образование както в градските училища, така и в по-малките населени места.

– Кои са новите неща, с които започва учебната година?

– През учебната 2025/2026 г. ще имаме нов формат на НВО след VII и Х клас, като акцентът е върху това да се намали заучаването и да се увеличи умението за приложимост на придобитите знания в практически ситуации.

През тази учебна година МОН предлага за изпълнение 24 национални програми, като две от тях са нови – „Бъдеще за таланти“ и „Умения на фокус“. Целта на тези програми е да се подкрепят учениците с изявени таланти и подготовката им по математика, информатика и природни науки да бъде ефективна и практически приложима.

– Има ли ремонти, които не са приключени?

– В едно от училищата в региона ремонтните дейности ще продължат до началото на ноември, но няма да пречат на учебния процес.

– Как се изпълни план-приемът тази година? Намалява ли броят на децата?

– Общото изпълнение на реализирания държавен прием през тази година е 97,4%. От утвърдените 38 паралелки са реализирани 37.

Но предвид развитието на демографските процеси през последните години, броят на учениците, които придобиват средно образование, намалява.

– Имате ли проблеми с обхвата на учениците?

– Подобно на много други региони в страната, в Перник и областта съществуват предизвикателства, свързани с пълния обхват и задържането на учениците в образователната система. Ще се опитам да подобря комуникацията с родителите чрез кампании и срещи по места.

Регионалното управление на образованието ще наложи стриктен контрол върху изпълнението на задължението за предучилищно и училищно образование и ще вземе участие в работата по Механизма за обхват и задържане на децата и учениците съвместно с общините, Дирекция „Социално подпомагане“ и МВР.

Моята цел е не само да върнем децата в класните стаи, но и да ги задържим чрез смислено и мотивиращо образование.

– Как стои въпросът с дисциплината в училище?

– В повечето училища в региона дисциплината се поддържа на добро ниво, благодарение на установени вътрешни правила и активната роля на учителите и училищните ръководства. Учениците са запознати с очакванията и нормите на поведение.

Основен приоритет остава създаването на подкрепяща и мотивираща атмосфера, която насърчава дисциплината чрез диалог и разбиране, а не само чрез наказания.

– Има ли недостиг на кадри в системата?

– Образователната система в област Перник е кадрово обезпечена. Учебната година започна нормално, има необходимите педагогически специалисти.