Кристияна СИМЕОНОВА*

Терминът ейджизъм е въведен в науката от американския психиатър Робърт Бътлър. С този термин той описва всички форми на дискриминация, на подценяване и дори отхвърляне, основани на критерия за напреднала възраст. Най-често ейджизмът се проявява в професионалната сфера. След като бъде прехвърлен определен възрастов праг, намирането на работа или служебното издигане и повишение стават все по-трудни и дори невъзможни, без значение какви са качествата, уменията и опитът на даден човек.

От друга страна, все повече млади хора се оплакват, че губят работата си, защото работодателите им ги смятат за неопитни, незрели и с недостатъчна квалификация.

Така постепенно си пробива път терминът янгизъм – „ейджизъм“ в началото на кариерата на млади хора, който се отразява негативно върху тяхната мотивация и желание за работа. Ейджизмът в края на кариерата все по-често се нарича олдизъм. Олдизъм и янгизъм се утвърждават като видови термини по отношение на родовия ейджизъм. И трите термина в българския език са заемки от английски: ейджизъм от age ‘възраст’, янгизъм от young ‘млад’ и олдизъм от old ‘стар’.

Д-р Кристияна Симеонова е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.