Възпитаници на столичното ЧСУ „П. Р. Славейков“ гостуват във Военномедицинска академия. Те се запознават с мисията на ВМА – да защитава живота и здравето на всички нуждаещи се, надникват в сърцето на болницата – операционния блок, посещават и Военномедицинския симулационен тренировъчен център.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg