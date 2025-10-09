Възпитаници на столичното ЧСУ „П. Р. Славейков“ гостуват във Военномедицинска академия. Те се запознават с мисията на ВМА – да защитава живота и здравето на всички нуждаещи се, надникват в сърцето на болницата – операционния блок, посещават и Военномедицинския симулационен тренировъчен център.