Навръх Международния ден на учителя – 5 октомври, Варна стана домакин на третото издание на конференцията „Училище за успех“. Форумът обединява преподаватели, директори, представители на университети и на бизнеса около каузата за по-добро и модерно образование. Събитието се проведе в иновативното пространство The Brick Port и бе организирано от „ИКТ Клъстер – Варна“ със съдействието на Регионалното управление на образованието и местната община.

Конференцията стана платформа за обмен на идеи, споделяне на успешни практики и изграждане на партньорства между училища, университети и технологични компании.

Проф. д.п.н. Николай Колишев, едно от най-уважаваните имена в българската педагогика, откри събитието с лекцията си „Творчеството в обучението“.

Той подчерта, че образованието не може да се развива без творческа организация на учебния процес. „Репродуктивните цели на обучението се постигат чрез репродуктивна организация, а творческите – чрез решаване на учебни проблеми“, посочи проф. Колишев. По думите му именно този подход позволява на учениците да откриват нови знания чрез собствена изследователска дейност. Той насочи вниманието към трите основни въпроса на творческото обучение: Какво учениците не знаят? Какво от това могат да открият сами? И чрез решаването на какви проблеми да го направят?

Интерес предизвика и презентацията на д-р Артър Кордон, международно признат експерт в прилагането на изкуствения интелект, посветена на ролята на ИИ в средното образование. Лекторът очерта неговото развитие в три основни етапа – класически (от 1956 г.), генеративен (след 2017 г.) и агентен (след 2024 г.), като определи последния като „бъдещето на човешко-машинното взаимодействие“.

„Изкуственият интелект е ускорител на научния прогрес и двигател на дигиталната икономика, но крие и рискове – интелектуален мързел, плиткоумие, когнитивна атрофия“, предупреди той.

Според д-р Кордон задачата на училището е да помогне на учениците да съхранят критичното мислене, креативността и умението да правят абстрактни обобщения – качества, които не може да замени нито един алгоритъм.

„Трябва да се мисли, да се провокира, тестовата система ни води надолу“, предупреди той.

Балансът между естествения и изкуствения интелект, както и активното партньорство между образованието и бизнеса ще бъдат ключови за подготовката на следващото поколение, заяви д-р Кордон.

Във фокуса на конференцията бяха още дигиталната трансформация в училище, киберсигурността, подкрепата за деца със специални образователни потребности, STEM обучението и възможностите на технологиите да подпомагат индивидуалното развитие на учениците.

В панела „От ТНТМ до STEM – има ли спасение?“, представен от Тодор Добрев от „ИКТ Клъстер – Варна“, участниците обсъдиха как да се надгради традицията на ученическото техническо творчество с инструментите на новите технологии и как да се създаде реална връзка между иновациите и учебния процес.

Заключителният дискусионен панел „Образованието на бъдещето: Как заедно да изграждаме среда за успех“

събра гледните точки на педагози, университетски преподаватели и предприемачи. Общото мнение е, че устойчивото развитие на образованието изисква диалог, доверие и споделена отговорност между всички страни – училища, институции и бизнес.

„ИКТ Клъстер – Варна“ обединява над 100 организации – технологични компании, университети, училища, неправителствени сдружения и стартъпи, които споделят визията за развитие на Варна като хъб на иновациите и дигиталната икономика в Черноморския регион.