В ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил, учениците вече имат необичаен, но изключително „вкусен“ предмет – „Хранителна лаборатория: От почвата до масата“. В тези часове те проследяват пътя на храната – от семето в почвата до чинията на масата.

Децата се учат как се подготвя почвата, кога и защо се сее, какво означава сезонност и как се съхранява и обработва продукцията.

След това се запознават с принципите на представяне и сервиране на храната, с четенето на етикети и с основите на балансираното хранене – кое е полезно, кое не и защо.

„Проектът има междупредметен характер и цели да развие хранителна грамотност, лична отговорност и грижа за здравето и природата. Тук знанието не просто се преподава – то се преживява. Учениците се учат да избират осъзнато, да уважават труда зад всяка хапка и да пазят природата. Работят в екипи, провеждат малки изследвания и експерименти, сравняват рецепти и хранителни стойности, а понякога дори участват във „вкусови предизвикателства“, разказват от ръководството на училището.

Началото на заниманията често е в класната стая, но урокът не спира дотам – децата излизат сред природата, за да видят на практика как се отглежда и съхранява храната. Така изграждат здравословни навици и връзки с общността – от фермата и училищната градина до стола и дома.

Особен интерес предизвика „Най-вкусният час“ – моментът, в който учениците сами приготвят своето ястие.

Те работят с чисти продукти, спазват правила за безопасност и хигиена, измерват правилни порции и балансират менюто. След това идва и най-приятната част – дегустацията. Часът завършва с кратка рефлексия: какво са научили, как могат да подобрят рецептата и как да намалят хранителния отпадък.

Така, в ОУ „Проф. Марин Дринов“ знанието наистина покълва – с вкус, с грижа и с мисъл за бъдещето.