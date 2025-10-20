Младите огнеборци от Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, спечелиха за втора поредна година Преходната купа „Юлиян Манзаров“ от XX издание на традиционния есенeн турнир на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ в Ловеч. Проявата е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

В Града на люляците тази година 140 ученици от 14 училища в страната премериха знания и умения в дисциплините „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 м щафетно бягане с препятствия“.

След оспорвана надпревара учениците от Кюстендил спечелиха златните медали с 1059,38 т., като подобриха постижението си от миналата година с шест точки. Освен това за втора поредна година те триумфираха и в двете дисциплини на състезанието. След тях в генералното класиране се нареждат отборите на СУ „Пейо К. Яворов“ – Чирпан, с 1035,73 т., и на СУ „Васил Левски“ – Севлиево, събрал 1031,74 т.

Отборът на кюстендилската гимназия е в състав

– Александър Йорданов (VIА клас), Богомил Божилов (VIIБ клас), Калоян Карамфилов (VIIIА клас), Мартин Георгиев (VIIIВ клас), София Калвин (IXВ клас), Виктор Георгиев (IXГ клас), Димитър Помпулуски (XБ клас), Марин Спасов (XБ клас), Велизар Стоицов (XВ клас) и Християн Йорданов (XВ клас). Те получиха своите награди от зам.-кмета на община Ловеч Цветелин Винчев.

Ръководители на отбора на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, са Лилия Георгиева – учител по физическо възпитание и спорт, и младши инспектор Благой Везенков от РСПБЗН – Кюстендил.

„Гордеем се с труда, дисциплината и смелостта на нашите ученици. Те показаха, че постоянството и отборният дух водят до успех“, споделиха те.

В надпреварата се включиха още тимовете на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос, Първо ОУ „Христо Смирненски“ – Провадия, СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш, ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Козлодуй, СУ „Васил Левски“ – Роман, СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен, ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч, ОУ „Максим Горки“ – Левски, ОУ „Никола Икономов“ – Разград, и 101. СУ „Бачо Киро“ – София.

Турнирът се провежда в памет на 18-годишния Юлиян Манзаров от Свищов, който загива, спасявайки свои съученици след пътна катастрофа

край р. Лим в Република Сърбия на 4 април 2004 година. „Нека неговата саможертва и героизъм, отдаденост и човешко отношение бъде пример за всеки от вас и да носите силния му дух“, заяви на състезанието зам.-кметът на община Ловеч д-р Алдин Начков.

„В момента около 3300 ученици в цялата страна са ангажирани в младежки противопожарни отряди“, съобщи гл. инспектор Александър Дамянов, началник на сектор в Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Надпреварата се осъществява по проект на Българската федерация за пожароприложен спорт, а съорганизатори са Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Регионалната дирекция в Ловеч, Националният дворец на децата, фондация „Ангели от Лим“ и Община Ловеч.