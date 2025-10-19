Над 230 директори и заместник-директори от цялата страна участват в конференцията „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“, която се организира от Сдружението на директорите в средното образование в Република България и се провежда в Хисаря от 19 до 21 октомври.

Тридневният форум бе открит от председателя на Сдружението Асен Александров. Той представи основните теми, които ще бъдат във фокуса на обсъжданията.

Сред тях са развитието на компетентностно-ориентираното обучение и на уменията на XXI век, предстоящите образователни реформи и адаптирането на училищата и детските градини към нуждите на бъдещето.

Александров отбеляза, че образователната система се намира в динамична година и очерта основни моменти от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, който вече бе приет на първо гласуване от Народното събрание.

Тези и други актуални теми от сферата ще бъдат обсъдени и с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който ще бъде гост на втория ден на форума.

„Харесва ми, че имаме указания от страна на Министерството на образованието и науката за намаляване на формализма, като отделяме повече време за същинската си работа – педагогическата. Така ще можем да работим повече заедно и да си сътрудничим“, каза началникът на РУО-София град д-р Елеонора Лилова.

Тя открои и няколко управленски инструменти, които могат да бъдат от полза на директорите. Сред тях са вътрешна система за оценка на качеството, външно оценяване и инспектиране, годишен план за развитие и квалификация и професионално развитие.

„Само така ще бъдем по-уверени в това, което правим и ще можем да надграждаме постигнатото“, каза още тя. По думите ѝ няма как да се постигат цели без да има конкретни индикатори.

„Тези регулярни срещи са от изключително значение за нашата система. Важно е да можем да споделим опит и да си сверим часовници“, каза началникът на Регионалното управление на образованието Ирена Радева.

Тя отбеляза, че ролята на директорските организации е да служат като мост между политиката на Министерството на образованието и науката, педагогическите специалисти и директорите на образователните институции.

Участие в откриването взе и началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева. „В този състав бихте могли да обмените много ползотворни идеи“, каза тя. По думите ѝ участниците във форума заедно биха могли да прокарат образователните политики по най-добрия начин, така че да бъдат постигнати успехите, към които всички в системата се стремят.