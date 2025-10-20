„Истинският лидер е този, който може да се адаптира“, каза д-р Ваня Кастрева по време на конференцията „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“. Тридневният форум в Хисаря се организира от Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Пред близо 240 директори от училища и детски градини от цялата страна д-р Кастрева представи темата „Основни умения на ефективния директор“.

Позовавайки се на богатия си опит, тя сподели добри практики от работата си като дългогодишен началник на РУО – София-град, и даде ценни насоки и препоръки към новите директори в системата.

„Трябва да бъдем адаптивни и креативни. За да бъдем добри лидери, е необходимо да имаме иновативно мислене и да знаем как да управляваме риска“, отбеляза д-р Кастрева. По думите ѝ добрият ръководител днес трябва не само да може да реагира бързо и да бъде адаптивен, но и да има отлични комуникационни умения, да може активно да слуша и да има добре развита интуиция.

„Лидерството е комбинация от умения и ценности“, категорична е тя.

Сред другите нужни качества на добрия ръководител са също така честност и почтеност: „Един човек, ако веднъж ме е излъгал, след това никога няма да му имам доверие“, подчерта тя. И призовава директорите в системата на образованието никога да не се страхуват и да не реагират остро, когато чуват мнения, различни от тяхното.

„Винаги трябва да търсиш обратна връзка и да имаш уши да чуеш останалите. Добрият лидер учи цял живот, а информацията е най-ценният ресурс, с който разполага“, каза още д-р Кастрева. Посочи още, че директорите трябва да следят потока на информация лично. „Не че съм недоверчива, но в практиката съм установила, че когато взимаш решение, трябва да си запознат с постъпващата информация, а не да я получаваш през трети човек“, обясни бившият началник на РУО – София-град.

Тя не пропусна да обърне вниманието на директорите в залата

и към нуждата да се обградят с екип от професионалисти, на които могат да имат доверие. Защото добрият ръководител се познава и по това с колко успешни хора се е обградил.