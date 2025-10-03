Пълнометражният документален филм „Съединението – 140 години по-късно“ направи своята премиера в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Лентата е създадена с финансовата подкрепа от Министерството на образованието и науката.

Гости на събитието бяха заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска, бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски, учени, актьори и граждани.

Пред тях зам.-министър Михалевска представи проекта на МОН „Неразказаните истории на българите“.

„Силно вярваме, че да се чувстваш българин, днес минава през сърцето, трябва да се съпреживее, трябва да има лични усилия. Затова в МОН направихме тази програма, за да може младите хора в чужбина и в България да изследват родните си корени, да търсят личност от миналото и от настоящето и всъщност да напишат колективната лична история от българите“, заяви зам.-министър Наталия Михалевска.

От своя страна, зам.-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов припомни, че

Академията отбелязва 140 години от Съединението на Източната Румелия с Княжество България през цялата 2025 г.

През пролетта на тази година историците Милко Палангурски, Веселин Янчев и Петър Стоянович издават книгата „Три погледа към Съединението от 1885 г.“, а в навечерието на 6 септември е публикувана и монографията „Дипломатическата битка за България“ на Алека Стрезова.

„За поредна година чествахме Деня на Съединението – най-симпатичния, оптимистичен и бляскав опит за частично обединение на нашата държава. Той в немалка степен е подвеждащ в своя оптимизъм, но за това става дума и в самия филм“, отбеляза проф. Петър Стоянович, който е един от участниците в лентата.

По думите му за голямо съжаление от година на година празниците в България стават все по-формални, думите на официалните лица – все по-патетично кухи, а публиката е примирена в своето отегчение.

Филмът „Съединението – 140 години по-късно“ направи своята премиера пред публика в средата на септември

в столичното кино „Влайкова“. Негов сценарист е Димитър Стоянович, режисьор е Лъчезар Аврамов, а консултант – проф. Милко Палангурски.

Във филма думата имат наследниците на апостолите, осъществили Съединението на Княжество България – една от най-красивите страници в нашата история. Те се събират отново, за да разкрият всички детайли около едно от малкото събития, което и тогава, и днес ни кара да мечтаем, че все пак сме способни да сбъдваме мечтите си заедно, дори в своите различия. Във филма участват акад. Георги Марков, акад. Иван Илчев, проф. Милко Палангурски, проф. Веселин Янчев, проф. Петър Стоянович.

„Това е основната цел – да се замислим какво означават подобни събития и колкото е възможно да ги разберем.

Процесът беше много интересен, научих страшно много неща, преди всичко, но и чисто кинематографично мисля, че направихме доста любопитен филм. Целта ни беше да излезем малко от традиционната документалистика, от традиционния подход“, коментира режисьорът на лентата Лъчезар Аврамов, цитиран от БНТ.

„По времето на комунизма Съединението беше приятно събитие, така беше представено, сравнимо с Пощенския празник, тъй като то беше свързано с монархическа институция, ярко противопоставено от страна на Русия срещу българското дело, а това беше доста проблематично в онази епоха. След демокрацията пък така се получи, че имаше и голям недостиг на важни теми, които да се разкажат като хората. И така се случи, че чак се захванахме и направихме този филм“, отбелязва сценаристът Димитър Стоянович.

Пълнометражният документален филм „Съединението – 140 години по-късно“ ще бъде представен на 4 октомври и в залата на Старозагорската опера в рамките на тазгодишните Есенни литературни дни в града.