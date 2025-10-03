В детските градини във Варна нещо се случва – учителите започват да гледат на децата не просто като на свои възпитаници, а като на малки изследователи, артисти и творци. В последните две години край морето се наблюдава тихо, но дълбоко преобразяване – Варна се превръща в град на новото образование, който слуша децата и се учи от тях. Постепенно се разчупват рамките на традиционното преподаване, а учителите откриват магията на диалога, на въпросите без готов отговор и на стоте езика, с които всяко дете говори на света.

Тези идеи са в основата на философията „Реджо Емилия“ – световно признат педагогически подход, роден в едноименния италиански град след Втората световна война. Той учи, че детето е активно, любопитно и способно да гради собственото си знание, а ролята на възрастния е да го придружава в това пътешествие. Моделът намира почва и във Варна благодарение на активната подкрепа на Община Варна и сътрудничеството с фондация „Калейдоскоп“.

Изложба с въображение в Деня на детето

Преди година – в Деня на детето, сградата на Община Варна е преобразена с рисунки, размисли и съвети на деца в предучилищна възраст. Основното послание, оставено от шестгодишната Мария и отпечатано на един от прозорците на администрацията, гласи: „В града е важно да има въображение. Трябва хората там да могат да си представят разни неща“.

Форумът „Градът и децата“

През септември 2024 г. в Морската столица се проведе форумът „Градът и децата“, организиран от фондация „Калейдоскоп“ с партньорството на международната организация Reggio Children и Община Варна. Тогава градът направи първата си стъпка към глобалната мрежа на Реджо философията.

В залите се събраха учители, директори на детски градини, представители на неправителствени организации и родители. Атмосферата беше различна от традиционните образователни конференции – говореше се за децата като за личности със свои права и със сто начина да изразят света.

Основни лектори на събитието бяха Паола Строци и Марина Кастанети – признати легенди на подхода „Реджо Емилия“. Заедно с Лорис Малагуци и Веа Веки те са част от историческия екип, благодарение на който през 1991 г. сп. Newsweek обявява детската градина „Диана“ и всички ясли и градини в Реджо Емилия за едни от най-напредналите в света места за ранно детско образование. Целта е ясна – Варна да се превърне в град, който развива пълния потенциал на всяко дете.

„Деца на площада“

През декември миналата година заместник-кметът по образованието и културата Павел Попов откри изложбата „Деца на площада“. Инициативата отново беше на Фондацията за детско развитие „Калейдоскоп“ с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна. Целта на изложбата беше да се представят необятните детски идеи за по-красив, по-социален и по-игрив град, който е добър за всички хора. В изложбата участваха 70 деца и младежи на възраст от 3 до 16 години. Те представиха различни места от Варна през своите очи и дадоха креативни предложения към местната управа за трансформиране на градската среда.

Партньорството с Италия

През пролетта на 2025 г. кметовете на общините София и Варна подписаха меморандум за сътрудничество с италианския град Реджо Емилия. Това не е просто документ, а символ на дългосрочно партньорство. Българските градове получиха официално членство в общността на Реджо Емилия и откриха възможности за съвместни проекти, обучения и обмен на опит. Емануела Веркали – изпълнителен директор на Reggio Children, заяви: „Варна ще бъде посланик на философията на стоте езика в този регион“.

„Бялата лястовица“ – нов дом за детството

На 15 септември 2025 г. във Варна бе открита новата детска градина „Бялата лястовица“. С инвестиция от 5,4 милиона лева и модерна архитектура, тя се превърна в символ на новата образователна визия.

Децата се посрещат в просторно фоайе без прегради, а занималните и ателиетата са проектирани така, че пространството да се модифицира според нуждите на групите. Физкултурно-музикалният салон е универсално пространство за спорт, музика, театър и тържества. В двора са изградени безопасни и модерни площадки за всяка група с ударопоглъщаща настилка.

„Мозайка“ във Варна

На 25 септември Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ прие пътуващата изложба „Мозайка от рисунки, думи, материя“. Тя тръгна от Италия през 2014 г. и досега е преминала през САЩ, Канада, Австралия, Япония, Сингапур, Кувейт, Мексико, Перу, Бразилия, Австралия.

„Това не е обичайна изложба, в която фокусът е върху резултата. Тук фокусът е върху процеса и това, което можем да научим в него“, каза на откриването на изложбата Павел Попов. В залата бяха представени рисунки, макети, фотографии и обекти, създадени от деца като израз на тяхното разбиране за света.

Шест детски градини се включват в обученията

В рамките на изложбата бяха проведени безплатни обучения, в които се включиха учители от шест детски градини. Италианските експерти Алесия Форгиери и Клаудио Шортино проведоха ателиета, показвайки как учителят може да бъде партньор на детето. „Учителят не стои пред класа с план, той стои до детето, наблюдава го, задава въпроси и заедно с него търси отговори. Това е връзка, а не йерархия“, обясни Форгиери.

За учителите във Варна това бе предизвикателство – да се откажат от готовите модели и да разберат как да позволят на децата да водят процеса.

Форумът „Стоте езика на децата“

На 27 септември 2025 г. Варна бе домакин на образователния форум „Стоте езика на децата“. Основната идея е ясна – детето има сто начина да изрази света си, а ролята на възрастния е да го чуе, да му създаде сигурна и вдъхновяваща среда и да участва заедно с него в процеса на учене.

„Реджо Емилия и „стоте езика на децата“ не представляват просто една образователна услуга, а култура на образованието. Много е важно да съблюдаваме и да учим всички участници в този образователен процес какво означава култура на образованието и с какво превъзхожда понятието общообразователна услуга. Децата са важни за града не само в перспективата на превръщането си във възрастни, те са важни като непосредствени и пълноценни участници в живота в него. Ранното детско развитие се случва в града, децата са част от него и нямаме право да говорим за децата като за изолиран от него елемент“, заяви при откриването изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов.

По време на събитието Клаудиа Джудичи и Емануела Веркали представиха теми, свързани с „вътрешния образ на детето“, различните визии за него – от „малък възрастен“, чакащ знания, до личност с умения и компетенции как красотата и симетрията могат да бъдат част от образователната среда и стимулират развитието на децата.

„Естетиката е основно човешко право. Когато децата имат възможност да откриват красотата по естествен път, това им носи усещането за смисъл и хармония и ги свързва с околния свят чрез етични ценности“, отбеляза Джудичи.

Учителите поставяха практически въпроси – защо използването на светлина, отражения и сенки е силно застъпено в комуникацията с децата; как е решен въпросът с приема на деца в детските градини в Реджо Емилия в сравнение с други италиански градове; колко часа е обучението на ден; как се променя ролята на възрастния в комуникацията с децата; как се преодолява раздялата на детето с родителите в яслите и детските градини.

Моделът „двама учители в група едновременно“

Голям интерес предизвика моделът, при който в една група от 26 деца работят двама учители. По практиката на Реджо Емилия родителите, които започват работа рано, могат да оставят децата си от 7,30 до 8 ч. За останалите приемът е от 8 до 9 ч.

Децата, които не остават да спят, могат да бъдат вземани между 12,30 и 13,30 ч., а останалите – между 15,30 и 17 ч. За родителите, които работят до късно, има възможност за удължено присъствие до 18,30 ч. В този случай се заплаща допълнителна такса, а времето се покрива от трети учител, който идва в 16 ч.

Работното време на двамата основни учители е, както следва: първият учител – от 7,30 до 13,45 ч., вторият – от 8,30 до 16 ч. Почти през цялото време двамата са заедно в групата, което осигурява непрекъснато наблюдение и подкрепа на децата.

Детските градини работят от понеделник до петък, от 1 септември до 30 юни, с почивки по коледните и великденските празници. Учителите остават до 15 юли за административни задачи, обновяване на средата и планиране, а отпуската им е от 15 юли до 24 август, като се връщат седмица преди новата учебна година.

Освен с учители детските градини и ясли разполагат с персонал за готвене и почистване, който също се включва в занимания с децата, като готварство, градинарство и други практически дейности.

Форумът завърши с дискусия за качеството на образованието като интеграция на права, етика, естетика и демократични ценности.

Нора Гавазова, председател на Фондацията за детско развитие „Калейдоскоп“: Учителят не е машина за знания, а съучастник в чудото на ученето

– След богатата програма от изложби и обучения, посветени на подхода Реджо Емилия, успява ли вече Варна да разбере стоте езика на децата?

– Струва ми се, че Варна започва да ги вижда, но не съм сигурна дали вече ги чува. Положихме много усилия, заедно с децата, за да направим тези езици видими. Организирахме много събития, сега сме на финала на богата програма за обучения на учители, финансирана отново от общината. След всичко това, смятам, че вероятно, в сравнение с други градове, сме малко по-напред.

– Какво означават „стоте езика“ за практиката в образованието?

– Основният смисъл е да се покаже детето като интелигентно същество, от което можем да се учим. Според философията на Реджо Емилия детето има сто езика, но обществото му позволява да използва само един – този, който е „удобен“ за възрастните. Затова мисията на възпитателите е да разпознаят и насърчат всички тези форми на изразяване, да слушат и да се учат от децата, вместо просто да ги „обучават“.

В основата на подхода стои идеята за партньорство и доверие – детето е активен създател на знание, а учителят е негов съучастник в процеса на откриване. Тук обаче все още трудно пречупваме традиционната представа за образованието.

– Интересува ли се местната учителска общност от този подход?

– Учителите проявяват интерес. Искат повече свобода и Реджо подходът им я предоставя. Чувстват, че традиционната система е затворена и програмите са мислени само от гледна точка на възрастния – детето често остава извън процеса. Ние „бутаме“ децата напред с усилия, но резултатът понякога е обратно пропорционален. Включването на самите деца в процеса на учене олекотява системата, а учителите са благодарни за тази възможност. Те наистина имат нужда от промяна.

– Голям интерес предизвика моделът за двама учители, които едновременно работят в една група с децата. Възможно ли е той да бъде въведен у нас?

– Община Варна прие идеята много добре. Те разбират колко е важно това. Интересното е, че самите учители в началото реагираха с известно нежелание – след като опитахме да обясним модела, се оказа, че те държат на по-краткото си работно време. Но и тук решения има – може да се направи лека реорганизация на заетостта. Във Варна вече има една детска градина – „Бялата лястовица“, където работят двама учители в група. Това е първата такава практика в България.

– В колко държави се прилага подходът Реджо Емилия?

– Като философия и начин на мислене – в над 105 държави активно. В международната мрежа, в която България е член от миналата година, участват близо 50 държави. Те поддържат контакти между общини и детски градини, обменят опит и прилагат наученото.

– Какви са следващите стъпки за Варна?

– Бих искала да работим по-интензивно с детските градини, в които учителите сега преминаха през обучението, така че резултатите от него да се покажат на практика и детето да стане активен участник в градския живот.

Вече има групи в шест детски градини, а планът е постепенно да се обучават още хора, за да настъпят промени в средата и да се олекоти програмата. Стандартът остава важен, но Реджо Емилия го обогатява и му придава смисъл.

– Как се развива проектът в София?

– Меморандумът с Реджо Емилия бе подписан за Варна и София. Изложбата, която в момента е в Морската столица, ще гостува през октомври в столичния „Музейко“. Местните детски градини проявяват интерес и вече реализират промени – работим активно с ДГ „Звънче“, които направиха чудесен проект за нова детска площадка.

Предстои и професионално обучение в Италия за български учители, което включва посещения в детски градини и работа с колеги. То е различно от обичайните конференции, защото изгражда култура – за това как мислим за детето и как учителят преминава през този процес.

Учителите ще преживеят най-добрите практики за ранно образование директно от извора, ще бъдат потопени в атмосферата и духа на този забележителен италиански град. Те ще се обучават в Международния център „Лорис Малагуци“, който всяка година посреща десетки хиляди учители и образователни експерти, архитекти, визионери в търсене на по-добри възможности за развитие на детския потенциал. Ще влязат в местните детски градини и ясли, ще обменят директен опит с местните учители.

У нас все още не сме свикнали да гледаме на учителя като на носител на богата обща култура, на език и ценности – и това е тъжно. Учителят не е машина за предаване на знания, а съучастник в чудото на ученето. Ученето не се случва, когато някой ти каже нещо и ти го повториш. То не е поточна линия, а общуване.

Истинското знание се ражда в диалога между дете и възрастен – в споделеното удивление, в търсенето, в доверието. Тогава, когато учителят започне да разбира стоте езика на децата.