Министерският съвет одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици от Украйна с временна закрила. Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година – от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г.

През втория срок на учебната 2024/2025 г. в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата – 5325 ученици. Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат записани в българската образователна система, се увеличава.

Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че

голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции. Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.

За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно. Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.