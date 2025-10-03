Екип на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ постигна огромен успех, като се класира сред едва двата тима, одобрени за участие в RoboArena – международно предизвикателство за оценка на най-новите модели на изкуствен интелект за роботика. Това съобщават от българската научноизследователска организация.

Събитието е организирано от учени от Станфордския университет, Калифорнийския университет – Бъркли, и други водещи институции и се проведе в рамките на конференцията Conference on Robot Learning (CoRL 2025) в Сеул, Република Корея.

Моделът на INSAIT показа изключителни резултати,

като надмина дори най-мощните съществуващи решения, обучавани с десет пъти повече данни – включително модела pi0 на компанията Physical Intelligence, стартъп от „Станфорд“, който набира 470 млн. долара начално финансиране от Джеф Безос и OpenAI. Очаква се скоро Институтът да представи официално своя модел.

Паралелно INSAIT представи на конференцията CoRL 2025 и разработката MotoVLA, за коята „Аз-буки“ съобщи. Това е нов подход, който позволява на роботите да се учат не само от предварително подготвени данни, но и чрез наблюдение на реалната среда и видео, което отваря път към по-гъвкави и универсални роботизирани системи. Успехът е дело на изследователите Александър Спиридонов, Николай Николов и Джулиано Албанезе, които представиха България на ключовия световен форум.

Постигнатите резултати на поредна водеща конференция показват, че чрез INSAIT България се утвърждава като значим участник в глобалното развитие на изкуствения интелект за роботика.