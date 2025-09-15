„Написаното остава! Пиши правилно! 101 езикови бележки“, издание на „Аз буки“, бе представено в БТА. В книгата на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките (БАН) са включени подбрани текстове на учени от института. Целта е да достигнат до максимален брой читатели и да насочат вниманието им към грешки в писмената и устната реч, които са характерни и често срещани, както и да се препоръча правилната употреба.

„Любомир Андрейчин навремето е казал, че за нацията най-важна е битката за просвещението и за образованието“, припомни директорът на „Аз буки“ Емил Спахийски. Най-интересното е, че тази книга предизвика изключителен интерес, защото хората се зачитат и намират произход на думи, за които не са предполагали, добави той. Разказа, че наскоро изданието е било представено пред българската общност в Албания. Да се научиш да пишеш правилно, да се научиш да говориш правилно и да стигнеш до съвършенството да знаеш защо го правиш – това са двете страни на една монета, каза той. „Нашето издателство е специализирано и неговият смисъл е да подпомага образованието, най-вече средното образование. Освен „Аз буки“ и сайт, ние издаваме и девет научни списания, които са в помощ на висшето образование“, разказа Спахийски.

На първия учебен ден ще обявим още една съвместна инициатива на БТА и националното издателство за образование и наука „Аз буки“.

Преди почти две години, БТА и „Аз буки“ подписахме договор за партньорство. Резултатите са, че ако през 2021 година е имало само една публикация за издателството, след него, до този момент, вече има над 120 публикации. Такъв договор за сътрудничество имаме и с БАН, на която, заедно с „Аз буки“, се дължи това издание“, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

„В БТА имаме изискване от 2022 година всички кореспонденти, редактори, репортери да бъдат с висше образование. Но както добре знаем, това не е достатъчно, за да пишеш правилно, защото правилата се променят, възникват нови езикови ситуации и човек трябва да се учи, особено ако работи тази работа цял живот. Впрочем, на моя първи учебен ден в класическата гимназия, тогавашният директор Гергина Тончева беше написала на дъската латинската сентенция Non scholae sed vitae discimus, което означава „Учим се не от училището, а от живота“. Така че всички кореспонденти, редактори, репортери на БТА непрекъснато трябва да се учат за живота. Впрочем, има доста латински сентенции в тази посока. Сенека казва, че трябва да се учиш, докато не знаеш и, ако вярваме на поговорката, докато живееш. Идеята на нашата среща е да представим това издание, което ще изпратим на всички кореспондентски бюра, националните пресклубове на БТА – те са 43, от които 33 в България, останалите чужбина, включително остров Ливингстън, на българската антарктическа база. Така че тези 101 изключително интересни езикови бележки да бъдат в полезна употреба на нашите репортери, кореспонденти и редактори“, каза Кирил Вълчев.

Издателството се опитва да разнообрази своята дейност и да правим по-интересни издания, които да са свързани с науката, но да стигат до по-широка аудитория,

каза заместник-директорът на „Аз буки“ Венцислав Генков. Това, което се опитваме да постигнем, е разпространение на изданията ни не само чрез нашето издателства, а и в книжарниците в цяла България, и това е нашата цел до края на годината, добави той.

Съжалявам, че не сме събирали всички случаи, когато сме се обръщали по телефона на дежурните в БАН. Мисля, че би се получила едно по-дебела книга „Езикови бележки за напреднали“. Може би не е късно да започнем да събираме такива неща, защото наистина езикът е нещо живо, развива се, правят се реформи. Аз съм от по-старото поколение, изучавала съм една различна граматика и често ми се налага, например за слято и полуслято писане, да отварям речника на БАН. Също така, понякога дори се стига с нашите въпроси за пораждаме спорове и да получаваме некатегорични отговори. Оказа се, че различни езикови школи са на различни мнения. Така че можем да се опитаме да направим нашите допълнителни бележки, с помощта на учените от БАН“, каза заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева.

„Искам да благодаря на колегите и да им обещая, че тази книга ще стои, заедно с речника на БАН. Наистина, ние много често опираме до него, правим справки, обаждаме се и на телефоните. Това е едно ценно помагало в мисията ни да запази чист езика – освен достоверен, той да бъде и правилен“, каза директорът на дирекция „Вътрешна информация“ на БТА Генка Иванова.

Кореспондентите в БТА са вече близо 70 души, което е възможност да обхванем една изключително голяма територия от информация,

каза заместник-ръководителят на отдел „Кореспонденти“ на БТА Рени Никифорова. „Покриваме неща, които другите медии не могат да достигнат. Най-трудното на всички нас е да се справяме с качеството, докато бързаме да предадем една информация. Това е трудно и за редакторите, трудно е за хората, които пишат на терен. Защото понякога в бързината допускаме неволни грешки, които може да имат малко хумористичен привкус, но се надявам сега, с това издание, да намалим тези грешки и това да ни бъде много от полза“, добави тя.