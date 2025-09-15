Столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ откри новата учебна 2025/2026 г. с тържествен водосвет, който бе отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, Софийски митрополит.

„Всички ние сме изпитвали вълнението от звука на първия звънец. Вълнението ви е голямо, защото за първи път сядате на ученическия чин, откривате силата на знанието и се запознавате с нови приятели“, каза в приветствието си към първокласниците на празника Негово Светейшество Патриарх Даниил. По думите му всичко това в бъдеще ще им помогне да намерят своето място в живота.

„С опознаването на знанието израстваме с любов към ближните си – членовете на семейството ни и нашите учителите“, посочи още той.

Негово Светейшество Патриарх Даниил пожела на всички ученици в края на учебната година да покажат не само добри резултати на изпитите, но и да създадат приятелства, които да им останат за цял живот.

Тържественото издигане на националния трибагреник и ученическото знаме

бе поверено на един от най-изявените възпитаници на столичното училище. Честта бе отредена на Александър Начев от XIIБ клас – отличник и добър спортист.

Празникът не премина и без бурни овации за предишния директор на училището – Асен Александров, който ръководи школото в продължение на близо 20 години.

С благодарност към него започна и речта на новия директор – инж. Веселин Стефанов.

„На децата, които за първи път прекрачват училищния праг, пожелавам да следват пътя на знанието през всички тези години, които са в училищната сграда“, обърна се инж. Стефанов към първокласниците.

На осмокласниците новият директор пожела да се превърнат в достойни граждани на света, а на дванайсетокласниците – последната им година в училище да бъде венец от постижения – както академични, така и лични. А присъстващите родители помоли да продължат да вярват на ръководството и на учителите. „Вярвайте ни и обещавам, че ще се справим“, посочи той.

Инж. Стефанов не пропусна да поздрави и своя екип от педагози: „Във времена на недостиг на доверие, вие възпитавате личности, които ще променят света“. След това пожела успешна нова учебна година на всички.

Емоционална изненада младият директор получи от учениците, на които е бил класен ръководител

през изминалите няколко години. Младежите излязоха на сцената, подготвили подаръци и цветя за своя учител. „Г-н Стефанов, досега вие бяхте сърцето, с което туптеше нашият клас, а от днес вече сте сърцето, с което ще тупти цялото училище“, казаха гимназистите.

Празникът продължи с песента „Отново е 15!“, изпълнена от вокалната група към училището. А учениците от клуба по интереси „Японски танци йосакой“ поздравиха гостите с танц. Заниманията на клуба са предназначени за ученици от начален етап, които имат интерес към японската култура и традиции. В часовете децата се запознават с историята и особеностите на танца йосакой, който комбинира традиционни и съвременни елементи.

Представител на японското посолство у нас обяви пред гостите,

че от настоящата учебна година в училището ще предложат нова паралелка, в която японският език ще се изучава като втори език. Става въпрос за специалността след VII клас „Компютърен график“ с първи език английски.

В двора на училището присъстваха много официални гости. Сред тях бе и кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева, която поздрави учениците с началото на новата учебна година. Увери родителите, че децата са попаднали в топли и сигурни ръце, и пожела на учителите много здраве и сила да се справят с всичко, което им предстои през учебната година.

Сред официалните гости бяха и зам.-кметът на Столична община Иван Гойчев, зам.-директорът на Националния STEM център проф. Николай Стоименов, директорът на Националния инспекторат по образованието Анелия Андреева, председателят на Сдружението за учителска взаимопомощ Бойка Харалампиева и много други.

Новият началник на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова изпрати поздравителен адрес, който бе прочетен пред всички гости.