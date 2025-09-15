Новата 2025/2026 учебна година започна на 15 септември за над 716 000 ученици и близо 74 000 педагогически специалисти в над 2300 училища в страната. Училищният звънец посрещна и около 57 000 първокласници.

„Образованието е единствената гаранция за по-добър и достоен живот в социума“, написа в поздрав в социалните мрежи по повод откриването на новата учебна година председателят на 51. НС Наталия Киселова. Тя пожела учениците да четат книги, да не развиват зависимост от екрана и изкуствения интелект. Да имат време за движение и спорт, да са здрави.

„Бягството от час не е масов спорт за здраве“, допълва Киселова.

Държавният глава Румен Радев присъства на тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112. ОУ „Стоян Заимов“ в София. В словото си той благодари на българските учители за всеотдайността им във високоблагородната мисия, любовта и грижите им към младото поколение.

„Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и бъдещето на модерна европейска България“, обърна се към учениците президентът.

Той посочи, че внимание заслужават и усилията за насърчаване на изучаването на природни науки, внедряването на модерни технологии в учебния процес и иновативните методи за чуждоезикова подготовка.

„Искам да ви приветствам и за широката гама извънкласни дейности, за училищното и ученическо самоуправление и за сдруженията по различни интереси, както и за широката благотворителна дейност“, подчерта Румен Радев, който се срещна и с ръководството и преподавателския състав на двете училища.

„Първото училище винаги има запазено място в сърцето – място, което нищо в живота не може да изтрие“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в поздравлението си към учениците, учителите и гостите при откриването на учебната година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд. Тя благодари за възможността да сподели тяхното вълнение, защото то е и нейно, тъй като е учила в същото училище.

„С голяма увереност, любов и почит, днес ние ви даваме децата си, сигурна съм, че вие ще направите всичко, за да отворите и разкажете голямата книга на познанието страница след страница. Днес имате много по-важна мисия – да възпитате децата ни, да ги направите добри хора, да бъдат на страната на доброто, да ги научите на солидарност, да бъдат деца, които утре ще си подадат ръка, независимо къде ще отидат, да разбират другите и в радостите и болките“, обърна се Йотова към учителите.

Министър-председателят участва в откриването на новата учебна година в столичното 83. ОУ „Елин Пелин“ в Панчарево.

„Училището е онзи храм, за който държавата полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото“,

заяви той. Премиерът подчерта, че над 2 милиарда лева са инвестирани в реновирането на училищни сгради – в класните стаи, в спортните площадки, във физкултурните салони. Желязков посочи и важната роля на изграждането на STEM кабинети, за да може фокусът на децата да бъде насочен към природните науки. Също така министър-председателят отбеляза, че над 70 хиляди деца вече са върнати в училище.

„Най-важно е децата да се учат на знание, на почтеност, на морал, да участват в спортни надпревари. Изследване показва, че спортът в училището повишава успеха и резултатите. Това е част от ролята и мястото на държавата, на учителите и на семейството. Защото децата са смисълът на нашия живот„, заяви още Росен Желязков.

Той подчерта и ключовата роля на учителите в образователната система. „Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават мъдрост, познание и добродетели на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи“, категоричен бе премиерът. Министър-председателят отбеляза, че благодарение на усилията на държавата през последните 10 години за привличане на педагози, в образователната система влизат все повече млади учители.

Кметът на София Васил Терзиев откри учебната година в 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“. Той се обърна с пожелания за успешна година към учителите, родителите и учениците.

„На вас, учители, ви желая да бъдете все така будители. Бъдете все така изпълнени с грижи за тези дечица, за нашето бъдеще. На вас, мили първокласници, ви пожелавам да натрупате страшно много хубави спомени за тези години, които ще прекарате в училището. Бъдете все така усмихнати, както сте на този ден. Пожелавам ви повече да наблягате над учебниците, повече игра, по-малко телефони. И най-вече бъдете здрави!“, каза Терзиев.

В София училищата посрещнаха над 12 000 първокласници. Продължава и тенденцията за увеличаване броя на учениците, като тази година в столицата са регистрирани над 145 000 деца.

Новата учебна година започна на 1 септември и в спортните училища в страната, както и в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента.