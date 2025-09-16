Софтуерна система за осъществяване на проверка на писмени работи за наличие на плагиатство и текстове, генерирани с изкуствен интелект, ще се използва от 21 университета и едно лечебно заведение.

С подкрепата на Съвета на ректорите, който представлява техните общи интереси, образователните институции се сдобиват с преференциални условия, като всяка от тях подписва индивидуален договор с фирмата доставчик за следващите три години, съобщават от Сдружението на ръководителите на висши училища в страната.

Представителите на висшите училища сигнализират Съвета на ректорите с искане за съдействие при подновяването на договорите поради високите ценови стойности на програмните продукти, с които да се проверяват дипломни и курсови работи на студентите, както и дисертации и други научни трудове на академичния състав. Академичните ръководства упълномощават председателя на Съвета на ректорите на висшите училища проф. д-р Миглена Темелкова да ги представлява в преговорния процес.

Използването на антиплагиатски софтуер е изключително важно за осъществяването на политиките за развитие

на всяко висше училище, както и за академичното израстване на преподавателския състав и акредитационните процедури, отбелязват от Съвета на ректорите.

„Наличието на този софтуер е заложено в политиката за развитие на не един български университет от МОН и затова неосигуряването му от страна на държавата ни изненада в началото на лятото. Успяхме обаче с общи усилия да не допуснем да бъдат застрашени нормалните процеси на работа. Смятаме обаче, че е коректно този разход да бъде възстановен в бюджетите ни, защото той се явява непредвиден за нас“, коментира казуса проф. Темелкова.

От Съвета на ректорите отбелязват още, че в стремежа си да гарантира научната етика и академичната честност, той е предложил надеждни механизми за откриване на плагиатство, така че да бъдат покрити всички необходими международни академични стандарти.