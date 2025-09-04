Нов голям успех за българския спорт. Сноубордистката Малена Замфирова е сред петимата най-добри млади спортисти в Х награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“.

Малена е номинирана от Управителния съвет на Българския олимпийски комитет, съвместно с представители на спортистите. В гласуването за петимата най-добри млади спортисти на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) участват представители на всички национални олимпийски комитети, както и специална експертна комисия.

Сноубордистката

ще получи специален приз от EОК по време на церемония в Малта на 3 октомври, както и парична премия.

В Малта, по време на 45-ия семинар на ЕОК и Форума за олимпийска солидарност, ще се проведе гласуването за големия победител в зимните спортове, но Малена вече си гарантира място сред най-добрите на континента.

По азбучен ред отличените от Европейските олимпийски комитети са:

Ярослав ЛАВРЕНЮК (УКР), скелетон Унай ЛОПЕС СОУСА (Исп), сноуборд Фин СОНЕКАЛБ (Гер), бързо пързаляне с кънки Флора ТАБАНЕЛИ (Ит), ски свободен стил Малена ЗАМФИРОВА, сноуборд

Малена Замфирова направи истинска сензация в сноуборда, след като през март 2025 г., само на 15 години, спечели второ място на Световната купа в Криница, Полша, отстранявайки по пътя си именити шампионки. През същия месец сноубордистката завоюва и златен медал на Световното първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша, заедно с брат си Тервел, а двамата бяха обявени за една от сензациите в световния сноуборд.

„Щастлива съм, че Управителният съвет на БОК взе решение да подаде кандидатурата на наш състезател в зимните спортове, и това е Малена Замфирова. Нейните качества, талант и успехи бяха оценени на най-високо ниво и в конкуренцията на стотици елитни състезатели от цяла Европа. Това е признание както за нея, така и за нейното семейство, треньори, ръководство на федерацията“, съобщава председателят на БОК Весела Лечева, която днес получи писмо от ЕОК с имената на победителите.

Наградата на Европейските олимпийски комитети „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист е в памет на Пьотър Нуровски, президентът на Полския олимпийски комитет, който загина при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия, отнела живота и на президента на Полша. Нуровски беше и член на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК). От 2016 г. се връчват две награди годишно – за летни и за зимни спортове. Победителят получава трофея и стипендия за подготовка. Останалите спортисти от второ до пето място ще си тръгнат също с плакети и парична премия.